Quatre maneres de menjar castanyes que (potser) no coneixes

Les castanyes van ser durant molts anys un aliment molt present a la cuina catalana, sobretot abans de l'arribada dels nous productes provinents d'Amèrica. Tant és així que la castanya era l'equivalent al típic acompanyament de patates en molts plats. Actualment, aquest fruit de tardor se sol menjar torrada i en una paperina quan s'apropa Tots Sants a les places i carrers de Catalunya.
Malgrat tot, cal saber que alguns artesans del Montseny han diversificat la producció i han explorat noves maneres de consumir aquest fruit de tardor. Així doncs, han buscat nous derivats que puguin adaptar-se millor als consums quotidians de la població. És el cas d'alguns productors de Viladrau, que han inventat algunes propostes gastronòmiques sorprenents per a tots els paladars.
Castanya en almívar o al brandi
A Viladrau han inventat aquestes dues variants que consisteixen a conservar les castanyes amb almívar o brandi i permeten gaudir-ne durant tot l’any. Es presenten conservades en almívar elaborat amb aigua, sucre i un toc de canyella, que en potencia l’aroma natural. Són ideals per acompanyar postres com flams, iogurts o nata, i també per donar un punt dolç i rústic a pastissos i altres pastes de rebosteria.
D’altra banda, les castanyes al brandy destaquen pel seu gust dolç amb una nota de licor. Això fa que siguin ideals i apreciades com a postres per acabar un bon dinar o un ingredient de pastisseria. Aquest producte l'elaboren amb castanyes grans, sucre, canyella, brandi i àcid cítric. L'objectiu, asseguren, és mantenir l’essència tradicional del producte artesà amb un nou enfocament.
Bull de castanya
El bull de castanya és un producte també típic del Montseny a l'època de tardor que combina la carn de proximitat amb aquest fruit tan apreciat a la comarca. Es pot trobar a les carnisseries de la zona i també en botigues especialitzades a la resta del país. Aquest embotit es caracteritza per incorporar els trossos de castanya en la textura tendra de la carn. Es tracta d'una fusió imprescindible per als amants de la gastronomia i molt recomanable per als àpats familiars de castanyada, en especial, per aquells que diuen que les castanyes són "massa seques".
Farina de castanya
La farina de castanya és un producte que es fa a partir de castanyes deshidratades i moltes, que destaca tant pel seu valor nutricional com per la gran quantitat de plats on es pot fer servir. Segons els experts, és una alternativa ideal per a persones celíaques i també com a font d'energia abans de fer algun esforç físic.
Aquesta farina és rica en fibra, vitamines del grup B i minerals com el fòsfor i el potassi. S'utilitza molt per a receptes de rebosteria, per fer pans, salses o cremes. La farina de castanya és un ingredient poc conegut i aconsegueix aportar un toc especiat, trencador, dolç i aromàtic, propi de la castanya.
Pastís de castanya
El pastís de castanyes és una proposta senzilla per fer a la cuina aquesta tardor. S'elabora triturant castanyes i mesclant-les amb mantega, llet, ous i un toc de sucre. El resultat és un pastís suau, humit i dolç, amb una textura que recorda la d’un bescuit tendre. La gran protagonista d'aquest plat és l’aroma de castanya que s'enriqueix combinada amb altres ingredients, que poden variar al gust d'aquell qui l'elabora. És una proposta perfecta per servir com a postres o berenar, es pot acompanyar amb nata muntada, xocolata calenta o crema.