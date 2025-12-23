Una cistella de Nadal econòmica amb productes de qualitat

El Nadal és una època de celebració, retrobaments, taules plenes i tradicions, però també un moment en què la despesa familiar tendeix a augmentar, especialment en l’alimentació. En un context en què el cost de la vida és una preocupació per a moltes llars, cada vegada més persones busquen maneres de mantenir l’esperit nadalenc sense posar en risc ni sobrepassar el pressupost familiar.
La bona notícia és que estalviar per Nadal no implica necessàriament renunciar a la qualitat ni al producte local. La clau per aconseguir-ho passa, en primer lloc, per l’organització: planificar els àpats i la compra abans d’anar al supermercat, ajustar les quantitats per no malbaratar i aprofitar les ofertes de manera intel·ligent. Tot plegat permet evitar compres impulsives o innecessàries i tenir un millor control de la despesa.
Durant la campanya de Nadal, les promocions augmenten, però no totes garanteixen un estalvi real. Aquest any, Caprabo ha posat més de 300 productes nadalencs en oferta, 150 "Ofertasses" i 39 novetats. L’objectiu és facilitar una compra i un menú adaptats a diferents pressupostos.
Una cistella de Nadal per menys de 70 €: és possible?
Un dels dubtes més habituals en aquestes dates és si realment es pot preparar una carro de Nadal sense gastar una fortuna. La resposta és sí, i combinant marques pròpies, ofertes i productes frescos i de qualitat.
Caprabo aposta enguany per una cistella de Nadal per menys de 70 €, que inclou aliments per a diversos àpats i moments: des de productes frescos fins a dolços típics, vins i caves. Un exemple de com es pot mantenir la qualitat sense incrementar la despesa.
Producte local: proximitat, suport al territori i tradició
El producte local també té un paper clau durant les festes. La selecció de Caprabo de Productes de la Nostra Terra aposta per elaboracions típiques catalanes, amb una acurada tria de vins i caves del territori, i pel suport als productors de proximitat. Una manera d’aportar autenticitat i arrelament a la taula amb una bona relació qualitat-preu.
Gourmet assequible: petits luxes que marquen la diferència
Per a qui busca un toc més especial i refinat, la gamma SeleQtia ofereix productes gourmet a preus competitius. Durant el Nadal, els socis del Club Caprabo poden beneficiar-se de promocions com el 30% de descompte en la segona unitat. A tot això s’hi afegeixen els avantatges del Club Caprabo, vigents fins al 4 de gener, amb productes de marca pròpia regalats, sortejos i premis directes a través de l’app.
En definitiva, planificar, escollir bé i apostar per productes de qualitat i de proximitat continua sent la millor recepta per gaudir de les festes de Nadal.