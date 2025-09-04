Vall de Núria, un lloc ideal per desconnectar envoltat de natura

La Vall de Núria és un d’aquells indrets únics que conserven la màgia de la muntanya i, alhora, ofereixen una àmplia oferta d’activitats pensades per a totes les edats. Situada al Ripollès, dins el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, és un autèntic paradís per a qui busca natura, cultura i esport sense sortir de Catalunya.
A l’estiu, la vall es transforma en un escenari ideal per gaudir de l’aire lliure, amb propostes que combinen tradició i innovació. I encara es poden gaudir algunes de les novetats més destacades de la temporada.
Una de les grans apostes és el nou vehicle 4x4 TORGO, 100% elèctric, que permet descobrir els racons més emblemàtics de la vall dins la Ruta descoberta Ecovall. Es tracta d’una experiència que uneix natura i compromís mediambiental, acostant el visitant al projecte de sostenibilitat que impulsa l’estació.
També destaca el nou telecadira de la Pala, que en quinze minuts acosta excursionistes i famílies a diferents cims i circuits de muntanya. Durant l’ascensió, el viatge es converteix en un espectacle visual amb panoràmiques alpines i la possibilitat d’albirar fauna autòctona com isards o marmotes. A la part superior s’obren rutes cap al Mirador de l’Olla, les Set Valls, el Pic de l’Àliga o el circ de Font Negra, entre moltes altres.
Activitats per a tots els públics
A la Vall de Núria, cada visita es pot viure d’una manera diferent. Els qui volen descobrir les alçades poden agafar el telefèric Coma del Clot, que condueix fins a l’Alberg Pic de l’Àliga.
La vall també té un component espiritual i històric amb el Santuari de Núria, situat a 2.000 metres d’altura, on es conserva la imatge de la Mare de Déu que, segons la tradició, va ser trobada per pastors. És un espai de recolliment, però també de cultura, on cada racó explica una part de la identitat del país. De fet, la cultura hi té un pes important amb diverses exposicions permanents, com la dedicada als 90 anys del Cremallera de Núria, la col·lecció d’esquís Memòries de Neu o la projecció audiovisual La Vall dels 5 elements.
Per als amants de la fauna, l’Observatori dels Ocells es converteix en una parada obligada. Hi conviuen rapinyaires, orenetes i altres espècies, i els panells informatius ajuden a comprendre millor la riquesa de la biodiversitat de la zona, fomentant alhora el respecte i la conservació del medi ambient.
Els més petits –i també els que volen tornar a sentir-se nens– trobaran al Parc Lúdic un univers de diversió. Karts de muntanya, circuits de patinets, jocs d’equilibri, rocòdroms, tirolina o llits elàstics són algunes de les propostes que converteixen aquest espai en un reclam familiar per excel·lència.
La vall és també territori de senderisme. Les rutes s’adapten a tots els nivells, des de camins assequibles com el Camí Vell de Queralbs a Núria fins a travesses més exigents com la dels Refugis del Torb, que enllaça amb el massís del Canigó. La muntanya es desplega davant del visitant com un gran llibre obert ple de senders per descobrir.
I encara hi ha més: el llac de Núria ofereix passejades tranquil·les en barca o canoa, una manera diferent de contemplar el paisatge. Els qui busquen reptes poden posar a prova l’habilitat en el minigolf o l’orientació amb circuits adaptats a diferents nivells de dificultat. També s’organitzen visites guiades gratuïtes cada cap de setmana, ideals per aprofundir en el patrimoni local, així com rutes singulars com la dels Ponts històrics o el circuit fotogràfic, amb vuit punts estratègics per immortalitzar la bellesa de la vall.
Allotjament i gastronomia al cor del Pirineu
La vall convida a quedar-s’hi més d’un dia. Per això ofereix opcions d’allotjament com l’Hotel Vall de Núria, els Apartaments Vall de Núria i l’Alberg Núria Xanascat. Totes les instal·lacions estan pensades per garantir confort i una experiència autèntica en plena natura.
Pel que fa a la gastronomia, els establiments de la vall aposten per productes de quilòmetre 0 i receptes de muntanya. El restaurant de l’Hotel, la Cabana dels Pastors, el Bar Finestrelles o el Racó de la Vall són bones opcions per recuperar forces després d’un dia d’activitats.
Una escapada única i propera
Arribar a la Vall de Núria ja és part de l’aventura: l’accés es fa a través del Tren Cremallera, un trajecte que supera més de 1.000 metres de desnivell i ofereix vistes increïbles mentre s’endinsa a la muntanya.
Amb més de 14 activitats disponibles i una aposta clara per la sostenibilitat, la Vall de Núria es consolida com una destinació imprescindible per a les escapades d’estiu i tot l’any. Un lloc on la natura, l’esport, la cultura i la gastronomia es donen la mà perquè el visitant pugui fer allò que tots busquem: desconnectar envoltat de natura.