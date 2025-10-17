Moda que es viu: Punto Blanco fusiona estil i gastronomia en un vespre exclusiu a Barcelona

L’univers de la moda sovint busca noves maneres d’apropar-se al públic. Ahir al vespre, a la botiga de Punto Blanco del carrer Amigó, 47 de Barcelona, la marca va demostrar que vestir pot ser una experiència per als cinc sentits. Amb un esdeveniment que va combinar el disseny tèxtil i la gastronomia, va presentar la seva nova col·lecció de temporada d’una forma innovadora, propera i plena de detalls.
El fil conductor de la vetllada va ser la idea d’explorar els punts de connexió entre la moda i la cuina. La convidada especial va ser Laura Baiges, xef i propietària del restaurant El Racó de Santa Llúcia, reconeguda per una cuina de proximitat i creativa. Per a l’ocasió, Baiges va dissenyar un menú inspirat en els tons i emocions de la nova col·lecció de Punto Blanco, establint una correspondència entre textures, colors i sabors.
El sopar va començar amb un carpaccio de figues fresques, un plat que evocava els matisos naturals i delicats de les peces més suaus de la col·lecció. Seguidament, uns raviolis de carabassa representaven el pas cap a l’hivern amb els tons càlids del taronja i l’ocre. El menú es va tancar amb un arròs d’ànec d’aromes profunds, una proposta que simbolitzava l’elegància i la sofisticació de la marca.
Per completar l’experiència, el pastisser David del Campo, fundador de la reconeguda pastisseria Campitös, va aportar el seu segell personal amb uns panellets artesanals elaborats especialment per a la vetllada. Aquest gest, carregat de simbolisme, va representar la connexió entre tradició i innovació: els valors que també defineixen la trajectòria de Punto Blanco al llarg de dècades.
L’experiència no només va ser gastronòmica, sinó també visual i emocional. El públic va gaudir d’un recorregut pels sabors de la temporada mentre descobria la nova línia de roba, pensada per combinar confort, elegància i sostenibilitat.
Quan el servei es converteix en passarel·la
Un dels moments més sorprenents de la nit va arribar amb la posada en escena. Els cambrers i cambreres, a més de servir els plats, van actuar com a models improvisats, canviant de vestuari entre servei i servei. Així, cada plat venia acompanyat d’una nova proposta tèxtil: peces funcionals, còmodes i amb estil, dissenyades per adaptar-se al moviment i a la vida quotidiana.
Aquesta posada en escena va permetre veure la roba “en acció”, reforçant el concepte de moda viva que Punto Blanco defensa. El resultat va ser una combinació equilibrada entre creativitat, proximitat i autenticitat.
Un ambient proper per redescobrir la marca
L’esdeveniment va reunir clients, amics i col·laboradors de la marca en un ambient càlid i distès. Entre copa i plat, els assistents van poder tocar els nous teixits, observar-ne els detalls i escoltar les històries que hi ha darrere de cada disseny. La col·lecció tardor-hivern aposta per materials naturals i sostenibles, amb línies depurades i una paleta cromàtica inspirada en els paisatges de la temporada.
Amb aquesta iniciativa -una idea creativa sorgida de l’agència de comunicació Dialogue Comunicación- Punto Blanco reafirma la seva voluntat de connectar amb el públic des de la vivència i no només des de la imatge. L'acte es va fer amb la col·laboració de Mortiz, Aüra, Hotel Casa Sagnier, Ratafia l’Hòstia, Celler Can Vich i Stero Rent. La moda, entesa com una experiència compartida, és també una forma de relació amb el territori i amb els valors de la quotidianitat.
Moda responsable i creativa
La marca catalana, amb més de 75 anys d’història, manté el seu compromís amb la qualitat i la innovació. En els darrers anys, ha incorporat processos de producció sostenibles i materials d’origen responsable, seguint les directrius del Pla d’acció per a la moda circular de la Generalitat de Catalunya (2024-2030).
Aquesta aposta per la sostenibilitat no és només una tendència, sinó una manera de garantir que el disseny i la responsabilitat ambiental vagin de bracet. El resultat són peces que busquen la durabilitat i la comoditat, sense renunciar a l’estètica.