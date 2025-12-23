Jordi Cruz revela els usos inesperats que no sabies de la pell de plàtan

Els plàtans són una de les fruites més consumides pels seus beneficis per a la salut, que no són cap novetat. Aquestes fruites són una gran font de nutrients essencials per a la salut, sobretot el potassi, clau per al bon funcionament dels músculs, la regulació de la pressió arterial i la salut del cor. El que sí que és una novetat és l'ús que se li pot donar a la seva pell, tant per calmar picors com per netejar sabates.
Aquests trucs els revela el xef Jordi Cruz en un vídeo que ha compartit al seu perfil d'Instagram en què explica quatre usos que segurament no coneixies sobre la pell d'aquesta fruita.
Per a les picors i inflamacions
Més enllà del que aporta a l’organisme, aquest fruit amaga aplicacions sorprenents fora del plat. Al famós cuiner el plàtan sempre el sorprèn amb noves coses "com que és radioactiu", explica al vídeo. "Té un isòtop que s'anomena Potassi-40 que és lleugerament radioactiu", explica i matisa dient que s'ha de menjar molta quantitat perquè sigui perillós.
A banda d'això, el plàtan també té altres curiositats, una d'elles és, com explica Cruz al vídeo, la seva utilitat per alleujar les cremades solars. Fregant la part interior de la pell sobre la zona afectada, s’aconsegueix una sensació calmant.
També es pot utilitzar la pell d'aquesta fruita per ajudar a extreure petites estelles clavades a la pell i per reduir la molèstia de les picades de mosquit, gràcies al seu efecte hidratant. Però els seus usos encara et poden sorprendre més, com a Cruz. "La pell del plàtan va molt bé per al compost, allò amb què alimentem el jardí, i per netejar les fulles grans de les plantes", ja que li dona brillantor a les plantes.
Les utilitats inesperades de la pell del plàtan no acaben aquí: també pot servir per netejar i lluir el calçat, "si se t'acaba el betum pots netejar les sabates amb pell de plàtan", explica Cruz fregant el calçat amb la pell de la fruita. Així, el plàtan no només és un aliat a la cuina i per a la salut, sinó també un petit calaix de sorpreses amb usos que van molt més enllà de l’alimentació.