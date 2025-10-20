El truc per mantenir els plàtans frescos durant setze dies

El plàtan és una de les fruites més habituals del dia a dia. Fàcil de transportar i menjar, disponible tot l'any i molt completa nutricionalment. Però té un punt negatiu. Sovint es conserva malament, i amb el pas dels dies s'ennegreix i perd el bon gust. Remeis per fer front a aquesta maduració accelerada n'hi ha diversos, sense saber si són eficients o no. Una creadora de contingut n'ha compartit un de nou.
L'anglesa @amycrosslegacy, ensenya en un vídeo uns plàtans que feia setze dies que havia comprat, i que tenen gran part de la pell amb un color negre. Després ensenya un plàtan partit per la meitat -amb pell- que també havia comprat setze dies abans, però que mantenia un color groc intacte.
El motiu de la diferència? El lloc i la manera de conservació. Els plàtans que havien ennegrit es van conservar a la intempèrie, la qual cosa n'accelera la maduració perquè l'alliberació d'etilè quan la fruita està en contacte amb l'oxigen i les altes temperatures en dificulta la conservació. L'etilè és un gas que actua com una hormona vegetal que accelera la maduració quan entra en contacte amb l'oxigen.
On s'havien conservat els plàtans que es mantenien grocs? Segons la creadora de contingut, en un pot de vidre hermètic, tancats en una habitació sense contacte directe de la llum i a una temperatura entorn dels dotze graus. A banda d'estar tallats per la meitat. Amb aquests condicionats, els plàtans es mantenien en perfecte estat, setze dies després de la compra.
@amycrosslegacy I started the viral #strawberriesinajar and now a new hack #bananasinajar best selling produce hack author on kindle I Bought It, Now What? #thecrosslegacy #keepingbananas #bananas #bwl #toddlerlife #toddlersnacks #momsoftiktok #masonjars #balljars #glassstorage #foodstoragetips #makefoodlast ♬ original sound - The Cross Legacy
Altres funcionalitats del plàtan
La pell de plàtan conté minerals essencials com potassi, fòsfor, calci i magnesi, claus per al desenvolupament vegetal. Afavoreix un creixement més fort i estimula la floració en les plantes. D'altra banda, el vinagre pot augmentar la vitalitat i reduir certes malalties en cultius com, per exemple, el tomàquet. Aquests dos elements poden convertir-se en un gran fertilitzant per cuidar les plantes.
La manera de fabricar-lo és molt senzilla: s'ha de trossejar la pell del plàtan i triturar-la amb mig got de vinagre blanc. Després, s'ha de deixar reposar la preparació unes 48 hores i diluir-la després en un litre d’aigua abans d’utilitzar-la per al reg. D'aquesta manera s'evita qualsevol perill per a les arrels o creixement de les plantes. Ara bé, tot i que és un bon element per a la cura de les plantes, s'ha de tenir en compte que si s'utilitza en quantitats abundants poden resultar perjudicials i frenar el creixement.