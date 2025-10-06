El fertilitzant casolà que només necessita vinagre i plàtan

Per a les persones que acostumen a tenir plantes a casa, cuidar-les és una tasca diària que implica temps i paciència. Perquè creixin sanes necessiten ser regades i rebre llum solar, majoritàriament, a més d'una bona terra on poder assentar les arrels. Aquesta ha de ser rica en nutrients que aportin a la planta característica perquè pugui créixer amb força.
Existeixen fertilitzants que es poden comparar a botigues de plantes, però la realitat és que són cars i en la seva base, no deixen de ser un compost fet amb restes orgàniques. És per aquest motiu que molta gent opta per fabricar-ho a casa. Ací et deixem una proposta de fertilitzant amb només dos ingredients que tens a casa i que és ecològic, nutritiu i molt senzill de fer.
Pell de plàtan i vinagre
Aquests ingredients junts formen la millor opció de fertilitzant que pots fer a casa amb les restes de menjar. La pell de plàtan conté minerals essencials com potassi, fòsfor, calci i magnesi, claus per al desenvolupament vegetal. Afavoreix un creixement més fort i estimula la floració en les plantes.
D'altra banda, el vinagre pot augmentar la vitalitat i reduir certes malalties en cultius com, per exemple, el tomàquet. Tot i que és un bon element per a la cura de les plantes, s'ha de tenir en compte que si s'utilitza en quantitats abundants poden resultar perjudicials i frenar el creixement.
La manera de fabricar aquest fertilitzant és molt senzilla: s'ha de trossejar la pell del plàtan i triturar-la amb mig got de vinagre blanc. Després, s'ha de deixar reposar la preparació unes 48 hores i diluir-la després en un litre d’aigua abans d’utilitzar-la per al reg. D'aquesta manera s'evita qualsevol perill per a les arrels o creixement de les plantes.