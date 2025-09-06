Les plantes d’interior i exterior que agrairan que utilitzis els pòsits de cafè com a fertilitzant

El cafè que milers de persones prenen dia rere dia té una segona vida més enllà de la tassa. Els pòsits de cafè, que habitualment es llencen a les escombraries, són en realitat un recurs natural ric en nutrients i molt valuós per a les plantes d’interior i d'exterior. Per aquest motiu, cada vegada més aficionats a la jardineria els incorporen a les seves plantes, ja que es tracta d’una opció senzilla, econòmica i alhora respectuosa amb el medi ambient, al cap i a la fi, s'allarga la vida d'un element tan usat com el cafè.
Segons els experts, els pòsits són especialment rics en nitrogen, i també contenen altres minerals essencials per al desenvolupament vegetal. A més, milloren l’estructura del la terra i afavoreixen la presència de microorganismes beneficiosos. Tanmateix, no n’hi ha prou amb escampar-los directament sobre les plantes, ja que un ús inadequat podria generar efectes negatius.
Com utilitzar correctament els pòsits de cafè
En primer lloc, cal assecar els pòsits abans d’aplicar-los per evitar l’aparició de floridura. A continuació, es poden barrejar amb compost o amb la terra per reduir-ne l’acidesa, o bé repartir-los en una capa fina a mode de mantell. A més, convé recordar que amb una cullerada per planta n’hi ha prou; en cas contrari, l’excés podria saturar el substrat.
D’altra banda, només és recomanable utilitzar cafè natural, sense sucre, llet ni additius. Si provenen de càpsules o d’una cafeteria, és preferible comprovar que siguin nets i sense restes químiques.
Plantes d’interior que en surten beneficiades
Diverses espècies de casa agraeixen aquest fertilitzant natural. El potus, per exemple, respon amb un verd més intens i un creixement més sòlid gràcies a l’aportació de nitrogen. De la mateixa manera, el filodendre, que prefereix sòls lleugerament àcids, veu com el cafè l’ajuda a mantenir l’equilibri del pH.
Els falguers, que requereixen molta humitat, també se’n beneficien perquè els pòsits retenen aigua sense saturar el substrat. En canvi, les orquídies només poden rebre petites quantitats, ja que una dosi excessiva podria ser perjudicial.
Plantes de jardí
Al jardí, les roses són una de les espècies més agraïdes, perquè el cafè enforteix les arrels, millora la vitalitat i, a més, contribueix a allunyar algunes plagues. També les plantes aromàtiques, com la menta, l’alfàbrega i el romaní, hi responen positivament: els pòsits no sols aporten nutrients, sinó que també milloren la textura del sòl i ajuden a mantenir la humitat.
D’altra banda, els tomàquets aprofiten especialment bé els aminoàcids i minerals del cafè, cosa que afavoreix un creixement més ràpid i una producció abundant. Ara bé, per aconseguir un resultat òptim, és essencial integrar-los bé a la terra perquè els nutrients es distribueixin de manera uniforme.
Una pràctica senzilla i ecològica
En resum, l’ús dels pòsits de cafè en jardineria és una pràctica sostenible i eficaç que pot marcar la diferència en la salut de les plantes. Tot i això, requereix moderació i observació constant per controlar que tot va bé. Si es fa amb cura, allò que normalment es llençaria es transforma en un fertilitzant natural que contribueix tant a millorar la vitalitat del jardí com a reduir residus i cuidar el medi ambient.