Els dos errors que provoquen que se't morin les plantes a l'estiu, segons un jardiner

El sol i la calor no són bons aliats de les plantes. A més, és a l'estiu quan molta gent se'n va de vacances i deixa de banda les obligacions de la llar. Una solució és optar per aquelles plantes més resistents, que a sobre són les millors i més freqüents herbes per cuinar o per fer begudes refrescants per a l'estiu. Si bé, si et negues a donar per perdudes les que ja tens, el creador de contingut de jardineria Álvaro Pedrera avisa que convé evitar dos errors molt freqüents.

De fet, diu que aquests dos errors són els que provoquen la mort del 90% de les plantes d'interior durant l'estiu. El primer és regar-les massa. "A l'estiu, la gent creu que les plantes s'han de regar més, però en realitat només convé estar més pendents dels signes que indiquen que els falta aigua", explica.

Sí que és veritat que n'hi ha que requereixen més aigua, però són casos concrets i no es poden aplicar a la majoria. "La calor afecta les plantes, però ho fa en el sentit que les deixa més sensibles", detalla Pedrera, que recomana regar-les per immersió durant uns 30 minuts per adaptar-se realment a aquest canvi de condicions climàtiques.

L'altre error que fa que les plantes morin a l'estiu és la manca de llum natural. I és que, contràriament al que es podria pensar, els mesos de més llum, les plantes d'interior en reben menys. Això passa perquè les persones abaixen les persianes de les llars o marxen de vacances i ho deixen tot tancat durant setmanes.

D'aquesta manera, es forma un còctel mortal en què les plantes estan més actives i necessiten fer més la fotosíntesi, però reben menys llum de l'habitual. Així, recomana deixar que es filtri una mica de llum quan s'abaixen les persianes per evitar la calor o per motius de seguretat.

Les plantes més resistents al sol per al teu jardí

A Nació hem preparat un recull de 12 plantes resistents al sol perquè tinguis la casa ben decorada durant l'estiu i que pots consultar íntegrament aquí. Les tres primeres són l'Aster, la planta perfecta de l'estiu i dona molt color a la llar; la Clavellina, que tot i que és capaç de créixer en zones fredes, prefereix els climes càlids amb ubicació lluminosa i assolellada; i el Gerani, una de les varietats més resistents que existeixen.