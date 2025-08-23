23 de agost de 2025

Et costa empassar-te les pastilles?: amb aquest truc ja no serà un problema

Si eres de les persones a qui els costa empassar una pastilla, amb només una cullera les partiràs perfectament per la meitat sense problemes

Publicat el 23 d’agost de 2025 a les 14:58

Per a molta gent prendre una pastilla és un moment complicat, sobretot, perquè hi ha persones a qui els costa empassar-les senceres per la grandària que algunes tenen o perquè fan fàstic. 

Hi ha gent que opta per medicaments líquids que, al cap i a la fi, fan el mateix efecte; o per medicaments en pols que, en realitat, són més difícils de prendre perquè necessiten aigua per dissoldre's. En canvi, una pastilla és molt més fàcil de dur en la butxaca o en la bossa i, sempre que tinguis una botella d'aigua, només has d'empassar-la acompanyada d'un glop.

La dificultat d'empassar pastilles

Tot i això, açò pot suposar per a algunes persones tot un repte i, per això, recorren a trencar les pastilles per la meitat o a triturar-les per poder empassar-les. Però açò no és tan fàcil com pareix, ja que les pastilles són dures i, en trencar-se, solten pols. Per aquest motiu, ací compartim amb vosaltres un senzill truc per no perdre temps picant les pastilles i trencar-les fàcilment per empassar-les.

Només una cullera

Com s'explica a aquest vídeo del perfil d'Instagram @trucorecetas, només necessites una cullera per trencar perfectament per la meitat qualsevol mena de pastilla sense ganivets ni talladors especials.

 

 


Només necessites una cullera i, a continuació, col·locar la pastilla per darrere, just enmig de la corba, i pressionar suaument amb els dits fins que es parteixi per la meitat. La pastilla es partirà de seguida, ja que moltes tenen una ratlleta enmig per a aquest propòsit. Però aquest truc funciona amb qualsevol pastilla, fins i tot amb què no tenen la ratlla de guia.

