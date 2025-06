El truc casolà de l'olla per regar les plantes automàticament durant l'estiu: fàcil i efectiu

Si tens plantes a casa o has muntat un hort, segur que has topat amb el problema de regar-lo. Tenir un sistema per no haver d'estar preocupant-se constantment d'aquesta tasca no només és més còmode, sinó que també és més efectiu. En aquest sentit, la divulgadora Laura Roig ha compartit el truc definitiu per mantenir un reg constant i ecològic sense fer servir electricitat en un vídeo al perfil d'Instagram de La terrapèutica.

Es tracta d'aplicar el sistema de reg tradicional de l'Olla. El nom fa referència al fet que, antigament, es feia servir una olla de fang. Si bé, no cal aconseguir aquest utensili, ja que es poden fer servir tests -sempre de fang-. T'expliquem en què consisteix aquest reg automàtic casolà "eficient, ecològic i que gairebé no necessita manteniment".

Tal com detalla Roig, el primer pas consisteix a fer talls en un extrem d'un tap de suro net i encaixar-lo al forat que hi ha al fons d'un test. El test pot ser de la mida que més interessi en funció de les plantes que calgui regar i l'àrea de terra disponible.

En segon lloc, cal enterrar el test al costat de la planta en qüestió de manera que l'obertura superior quedi al nivell de la terra. Aleshores, s'omple el test d'aigua i es tapa amb un material que aïlli la temperatura com el mateix fang, i ja només caldrà anar revisant-lo per tal de reomplir-lo quan quedi buit.

Aquest mètode de l'Olla funciona perquè l'aigua es va infiltrant a través del suro per porositat i va aportant aigua a la planta quan aquesta ho necessita. Tot plegat, sense gastar energia ni generar residus.