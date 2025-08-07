El truc de la sal per deixar el lavabo net com una patena

Netejar el lavabo fa respecte. Hi conviuen zones d'higiene com la dutxa, la pica i també el vàter. Cadascuna s'ha de netejar de manera diferent, tenint en compte els usos que s'hi fan. En aquest sentit, aquesta darrera és força feixuga, per bé que imprescindible per prevenir malalties vinculades amb els gèrmens i els bacteris.
Sovint, aquesta necessitat de ser escrupolosos ens aboca a comprar productes especialitzats, cars i que s'acaben de pressa. Però hi ha una alternativa efectiva i més assequible que podem fer servir. Ho deixarà tot net com una patena i, a més, perfumat, sense les olors abrasives dels químics. És el truc de la sal.
Aquesta és la barreja casolana per netejar el vàter
Per fer la barreja necessites bicarbonat, sal doble i oli essencial. Agafa un bol i posa-hi el bicarbonat, uns 250 grams. Tot seguit, fes el mateix amb la sal doble: 250 grams i al recipient. I barreja. Tot seguit, posa-hi 25 grams de l'oli essencial que més et faci el pes. Si només vols perfumar pot ser de menta, lavanda o de cítrics. Si vols desinfectar més, prova amb el d'arbre de te.
El truc és deixar-ho actuar durant unes hores. Per tant, és recomanable fer la barreja i abocar-la al vàter de nit, abans d'anar a dormir. Al matí, fes bullir una olla d'aigua i aboca-la, també al lavabo. Quedarà net, farà bona olor i ajudarà a desinfectar les canonades, de pas. Es recomana fer-ho almenys un cop al mes.
Altres usos domèstics de la sal que poden estalviar productes
La sal doble no només és útil per netejar el vàter: és un ingredient econòmic i versàtil que es pot aplicar en moltes altres tasques domèstiques. Per exemple, barrejada amb vinagre blanc pot actuar com a desgreixador per netejar la cuina o els fogons, i aplicada directament sobre taques d’humitat pot ajudar a absorbir l’excés d’aigua i prevenir floridures. També pot fer de desodoritzant natural a sabates, catifes o contenidors, i fins i tot es fa servir per netejar taques de vi negre sobre teles si s’aplica just després de l’accident.
Aquests usos, combinats amb altres productes casolans com el bicarbonat o el vinagre, permeten reduir la dependència de químics comercials i, a la llarga, estalviar. A més, són opcions més sostenibles i menys agressives per a l’entorn domèstic, especialment útils per a llars amb infants o mascotes.
Cada quant convé fer una neteja profunda?
Més enllà de les neteges setmanals habituals, fer una desinfecció a fons com la del truc de la sal un cop al mes és ideal per evitar incrustacions, males olors i l’acumulació de bacteris. Si a casa hi ha diverses persones o infants petits, es pot fer amb més freqüència. També és recomanable netejar la cisterna i revisar les juntes de la tapa i la base, punts on sovint s’acumulen fongs o calç sense que ens n’adonem. Amb una rutina senzilla i natural com aquesta, es pot mantenir una bona higiene sense necessitat de recórrer a productes químics cars i agressius.