El mètode tirat de preu per abrillantar les paelles amb dos productes que tothom té a casa

Potser no hi ha un element més utilitzat a les cuines que les paelles. Serveixen per a fer múltiples plats i el seu ús continuat fa que envelleixin i es facin malbé amb facilitat. Un dels problemes més habituals és la pèrdua de brillantor, però de remeis per recuperar-la n'hi ha diversos. Ara els experts coincideixen a recomanar-ne un de ben senzill amb dos productes que tothom té a casa.
Són el sabó de rentavaixelles i la sal. Aquesta barreja és eficaç perquè cada component compleix una funció específica: la sal actua com un abrasiu suau que fa fora el greix i les restes de menjar enganxades, mentre que el sabó dissol el greix acumulat.
El mètode acostuma a funcionar en paelles d'acer inoxidable o sense recobriment antiadherent, sempre que s'utilitzi una esponja suau i no s'exerceixi massa força en fregar. Ara bé, no tots els tipus de paelles reaccionen igual. És el cas de les paelles antiadherents, com les de tefló o ceràmica, la sal pot ratllar el recobriment si es frega amb força, escurçant la seva vida útil. D'altra banda, en paelles de ferro colat o acer al carboni, l'ús de rentaplats pot fer malbé la capa de curat que protegeix el metall.
Com fer servir la barreja?
Abans de tot cal dir que el remei s'ha de fer servir de forma puntual i sempre utilitzant poca quantitat de sal i una esponja tova. Alerta: utilitzar un fregall metàl·lic, pot ratllar la superfície de la paella i reduir-ne la durabilitat. Per això és sempre millor l'esponja.
Per a la neteja habitual, el més segur és fer servir únicament aigua calenta, una mica de sabó de rentavaixelles i una esponja suau. La sal s'ha de reservar únicament per a taques molt rebels o brutícia molt incrustada, evitant així danys a les paelles i garantint que es mantinguin en bon estat durant més temps.