La clau del fundador de Turris perquè el pa no se't faci malbé

El pa és un aliment imprescindible en moltes cases catalanes, però no sempre tenim temps per anar-hi cada dia. Per això, comprar-ne diverses barres i congelar-les és una solució pràctica per tenir pa a casa durant tota la setmana. Però, com s'ha de fer? És bo congelar-lo? El fundador de la fleca Turris, Xavier Barriga, ha revelat al programa Tot es mou de 3Cat els passos que hem de seguir per aconseguir que el pa no se'ns faci malbé durant gairebé dues setmanes.
Barriga assegura que és "molt senzill". El primer requisit és que el pa sigui ben fresc: "L'ideal és tallar-lo i protegir-lo molt bé", assenyala. Abans de posar-lo al congelador, cal embolicar-lo amb dues bosses diferents, una de paper i una altra de plàstic. El fundador de la fleca aconsella que les dues bosses estiguin ben tancades i, "aleshores, al congelador".
Per què calen dues bosses? "Per protegir-lo", explica Barriga. No només això, sinó també perquè "no s'assequi i no agafi altres olors d'altres coses que hi ha". D'aquesta manera, el podrem guardar entre una i dues setmanes.
D'altra banda, per descongelar-lo, el forner diu que ho podem fer de dues maneres, o bé posant-lo directament a la torradora o bé deixant que es descongeli durant cinc o deu minuts a temperatura ambient. El més important és "treure la humitat que ha agafat al congelador". En cas que vulguem fer-ho de la segona manera, cal que després també l'escalfem, sigui al forn o a la torradora.
Finalment, preguntat per Melero sobre quin és el seu consell perquè aquest aliment no ens senti malament a l'estómac, Barriga explica que cal que el pa hagi passat per una fermentació llarga, un procés en què "els enzims descomponguin el midó i facin que el gluten sigui més assimilable", una tasca que el forner assegura que no és "massa complicada". En tot cas, però, assegura que "té una part de ciència que agrada als cuiners".