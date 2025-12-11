Els catalans s'engreixen entre mig i dos quilos per Nadal: «No ha de ser una època de restriccions»

Amb la proximitat de Nadal, cada cop són més les famílies que comencen a fer càbales sobre què preparar per als dinars i sopars familiars i amb amics. Uns àpats que acostumen a tenir menjar abundant que no deixa a ningú famolenc. En aquest sentit, diversos estudis assenyalen que, de mitjana, els ciutadans a l'Estat s'engreixen entre mig quilogram i dos quilograms.
La Fundació d’Alimentació Saludable afirma que la població a nivell estatal consumeix fins a un 30% més de les calories recomanades durant les festes de Nadal. En una conversa a Nació, Àlex Blasco, nutricionista i membre de la junta de govern del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (Codinucat), ha explicat les característiques de l'època de Nadal en relació amb la nutrició.
"A nivell estatal la mitjana de guany de pes a Nadal és d'entre mig i un quilo", explica Blasco. Altres fonts expertes mencionen que aquest guany de pes podria arribar fins als 2 quilos de mitjana, i fins i tot, l’Institut Mèdic Europeu de l’Obesitat conclou que es guanyen una mitja de quatre quilos per persona a l'Estat en època nadalenca. "Crec que quatre quilos és una xifra sobreestimada", afirma.
Les singularitats de l'època nadalenca
Nadal compta amb diverses característiques que fan que, entre altres aspectes, nutricionalment sigui singular. Per justificar les dades, Blasco explica que l'augment de la freqüència d'àpats especials pot incrementar la ingesta calòrica setmanal. Això se suma al fet que s'acostuma a menjar més quantitat de la que es menjaria habitualment.
Un element molt freqüent a les taules de Nadal també és l'alcohol, que fa una funció desinhibidora que, conseqüentment, anima a menjar més i té implicacions afegides per a la salut a nivell calòric i de funcionament de l'organisme. I de la mateixa manera ho fan aliments característics com els menjars amb salses, postres, torrons, polvorons i begudes ensucrades, entre d'altres.
En aquest sentit, Blasco afegeix que totes aquestes ingestes es produeixen en un moment de poca despesa energètica, perquè en estar de vacances, la majoria de persones adopten un estil de vida més sedentari, la qual cosa desemboca en un augment de pes. Blasco també destaca un altre punt clau com són les emocions: "Podem tenir records difícils o pressió familiar que porten a menjar més com un mètode de regulació emocional", esmenta.
"Els àpats de Nadal no ens preocupen si durant l'any es tenen hàbits saludables"
Com a nutricionista, Blasco assegura que l'increment de pes per les festes de Nadal no li preocupa en excés sempre que la resta d'any es tinguin hàbits saludables: "No hauria de ser una època de restriccions, sinó de consciència de què mengem i quines quantitats", assenyala, sempre que no hi hagi excessos. "La millor recomanació és arribar a Nadal amb uns hàbits ordenats", recalca.
També alerta del fenomen de "la compensació". És a dir, passar gana els dies anteriors per poder menjar més després. Això augmenta la possibilitat de tenir un atracament. "Per exemple, no dinar el dia de sopar de Nadal és un error, això s'ha d'evitar", avisa. Les dietes restrictives en què es perden quilos per setmana tampoc són recomanables per a després de Nadal, ja que això posteriorment pot portar un efecte rebot de fins i tot guanyar més pes del que ha pedut.
A Catalunya, un terç de la població pateix sobrepès i al voltant d'un 15% obesitat. Per baixar aquestes xifres, com explica el nutricionista no s'ha de mirar tant el número del pes sinó la salut en general, com l'activitat física, el son o les emocions. Per això, Blasco anima a tenir hàbits saludables durant l'any per celebrar Nadal en tranquil·litat: "Hem de gaudir de les festes", assenyala.