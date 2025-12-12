Com saber si tens la grip sense fer-te un test

La Generalitat ha ordenat l'ús de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències de gent gran per contenir el virus de la grip, que afecta Catalunya amb força des de fa unes setmanes. Es tracta d'un pic, a més, que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) preveu que s'allargui a causa de les interaccions de Nadal.
El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que "és de les pitjors temporades" i que, per això, s'han pres aquestes mesures. En una entrevista a El món a RAC1, Mendioroz ha demanat a la població de totes les edats que es vacuni: "L'epidèmia de la grip sempre comença amb els més petits i, per això, ja fa temps que es recomana que es vacunin". De fet, la Generalitat va engegar una campanya de conscienciació a l'inici d'aquesta tardor, i ja s'ha assolit el 40% de cobertura. "L'objectiu era arribar al màxim de cobertura abans del pic. Ens agradaria que més gent s'hagués vacunat", explica el director general.
Mendioroz assenyala que, encara que la vacuna no evita el contagi, sí que contribueix a frenar-ne les possibles complicacions i explica que "serveix per a totes les variants de grip". Encara que el virus ha "mutat" des que va començar, assegura que la vacuna ofereix "protecció" i "evita complicacions".
En la línia de l'auguri de l'ASPCAT, el subdirector ha explicat que el pronòstic es deu a l'augment d'interaccions que hi haurà per Nadal, "sobretot en espais tancats i on sovint hi ha persones vulnerables". "La coincidència d'això amb el pic de contagis pot fer que s'estengui la durada del pic", ha explicat.
I, si estem refredats, però no sabem si estem passant la grip, ens hem de fer un test? "No cal", assenyala Mendioroz, "si teniu febre, mal de cap i esteu aixafats, teniu la grip". En cas que us trobeu molt malament, però, "sí que hauríeu d'anar al metge". "Però no cal fer un test", assegura. Així, aquests són els símptomes que indiquen que tens el virus.
Amb tot, el director general ha deixat cal que, de moment, no estem en una situació similar a la de la Covid-19: "No es recomana limitar les interaccions socials i els contactes. No estem com a l'inici de la pandèmia ni tenim al davant una malaltia desconeguda". Encara que s'obliga la població a dur mascareta als centres hospitalaris i residències, Mendioroz diu que "no toca aplicar mesures tan excepcionals". Sí que cal, però, que la població sigui "conscient dels símptomes perquè gairebé segur que si no es troba bé té grip. I si està en contacte amb persones vulnerables, doncs ho ha de tenir en compte".