La Generalitat ordena l'ús de la mascareta en hospitals i residències per fer front a la grip

El Departament de Salut ha anunciat aquest dimarts que caldrà utilitzar la mascareta en centres de salut, hospitals i residències de gent gran per contenir el virus de la grip, que ha entrat amb força aquest hivern a Catalunya. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat a la ciutadania que segueixi de manera estricta aquesta recomanació, perquè l'ús de la mascareta "ajuda a salvar vides", com les vacunes.
La resolució està previst que se signi aquest dimarts a la tarda perquè entri en vigor com més aviat millor, i el Departament aprofitarà per informar la ciutadania d’aquesta nova mesura destinada a “contenir” l’expansió de la grip. De moment, s'acota només aquests espais amb persones vulnerables, i no a tota la ciutadania.
La incidència estimada de la grip s'ha multiplicat per 2,5 en una setmana, de l'1 al 7 de desembre, fins al nivell molt alt de transmissió, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). L'ascens va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada. Actualment, la incidència és de 418 casos per 100.000 habitants, pels 168 de la setmana anterior.
La grip és el virus predominant, amb 308 casos positius per cada 100.000 habitants, una mica més del doble que la setmana anterior, quan eren 138. Aquests diagnòstics superen el pic de les tres temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut recomana l'ús de la mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris.