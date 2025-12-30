Cristina de Borbó enllesteix el retorn a Barcelona en un pis de 305 metres quadrats

Presència de la monarquia espanyola a Catalunya. Cristina de Borbó, filla del rei emèrit, estaria tancant el seu retorn a Barcelona, segons avança la revista Diez Minutos. Ho farà en un pis de 305 m2 i amb tota mena de luxes, al barri de Pedralbes.
Cristina va viure durant la seva joventut a Barcelona. Allà va establir-se amb el seu marit Iñaki Urdangarin i van tenir quatre fills. Després del divorci, el 2013, Cristina va traslladar-se a la ciutat de Ginebra, on continua vivint avui en dia. Però fa aproximadament un any, va adquirir un pis a Pedralbes, amb la intenció de tornar a la ciutat catalana.
Segona la revista mencionada, la reforma ja està enllestida i el retorn de Cristina de Borbó a Barcelona podria ser qüestió de mesos, tot i que no hi ha dates confirmades. De moment, la Infanta ha fet una visita a les obres per comprar que està tot a punt.
Una casa de luxe
Segons les informacions que han transcendit, la casa té el dormitori principal, amb sortida a un balcó amb vista a uns jardins. D'altra banda, també té tres habitacions amb bany i quatre habitacions destinades al servei amb dos banys corresponents.
Pel que fa a la cuina i el menjador, es tracta de dues estances de més de 100 metres quadrats. La cuina està presidida per una gran taula de tres metres de llargada, amb capacitat per albergar un gran nombre de comensals. El menjador té una llar de foc central moderna.