ERC planteja nous traspassos de competències a canvi de deslligar l'IRPF dels pressupostos

"Si no hi ha camí per l'IRPF, que ens proposin una alternativa tan bona o millor". Aquestes paraules han estat repetides constantment per Oriol Junqueras des que el Govern va retirar els pressupostos. És la manera d'ERC d'obrir la porta a desvincular la qüestió de l'impost dels comptes però, a la vegada, deixar clar que la contraoferta de l'executiu de Salvador Illa ha d'estar a l'altura. Quina podria ser l'alternativa? Nous traspassos de competències per a Catalunya. Així ho apunten fonts republicanes, que consideren que "guanyar espais de poder" per a Catalunya que ara són de l'Estat seria equiparable al traspàs de l'IRPF, carpeta que continua sent "molt important".
Quins podrien ser aquests traspassos? Per ara, els republicans no volen concretar perquè suposaria posar-se la pressió a sobre, tant a ells com als governs català i espanyol. El que sí que és un fet és que el partit ha insistit en la governança de les infraestructures -Rodalies n'és un bon exemple- durant tota la legislatura. El traspàs de l'aeroport del Prat, estrella de la mobilitat del país, s'albira complicat tot i que el govern espanyol i el PNB, per exemple, treballen per trobar una solució intermèdia. Altres carpetes que l'Estat ha acordat traspassar al País Basc i que Catalunya tampoc té són les prestacions per atur, el Salvament Marítim o l'assegurança escolar.
ERC no compra l'impuls de la Hisenda catalana
El que segur que ERC no veu com a alternativa a l'IRPF és el reforç de la Hisenda catalana. La consellera d'Economia, Alícia Romero, va plantejar aquest divendres intensificar el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per mirar de convèncer els republicans, però els de Junqueras no només ho veuen insuficient, sinó poc factible. Fonts consultades consideren que, si es volen convocar noves places a l'ATC, primer cal que les modificacions legislatives per recaptar l'IRPF estiguin aprovades. Dit d'altra manera, el plantejament dels republicans és que no es poden posar recursos per una tasca que la Generalitat encara no té competència per fer.
L'IRPF ja no és línia vermella als pressupostos
La proposta de nous traspassos va directament relacionada amb fer caure l'IRPF com a línia vermella pels pressupostos. A ERC continua el pessimisme sobre l'impost malgrat que el Govern, asseguren les fonts consultades, els ha transmès que amb la marxa de Maria Jesús Montero del Ministeri d'Hisenda es podria avançar. "És el PSOE qui no es vol moure i el PSC no té prou força per fer-lo moure", consideren els republicans, que resten importància a qui sigui el nou ministre. La decisió, en el fons, és de Pedro Sánchez, i des de la Moncloa, a mesura que avancen els dies i s'apropen les eleccions, és cada cop més difícil que es pugui fer una cessió d'aquesta magnitud que s'entendria com un favor a Catalunya.
La formació es va negar a negociar als comptes per l'exigència de l'impost i, de fet, directament no va ni comentar-los a les comissions parlamentàries. En els pròxims dies, però, ERC entrarà plenament en la negociació pressupostària amb el PSC. Els equips de treball es constituiran durant la setmana vinent i està previst, segons detallen des de la formació republicana, que les reunions amb el Govern arranquin aproximadament a principis d'abril. ERC encara no ha concretat propostes, però assegura que les té preparades. La llengua serà un dels elements clau i, de fet, el conseller Francesc Xavier Vila ja havia dit en una entrevista a Nació que tenia "lògica" que els republicans, impulsors del Departament, aportessin millores al seu pressupost.
ERC es veu reforçada per encaminar la negociació
Han estat setmanes de molta pressió, però ERC ha aconseguit que, finalment, sigui el Govern qui hagi cedit i retirar els pressupostos. Els republicans i el PSC s'han donat temps per reprendre les negociacions, que ara entren en un nou escenari que s'allargarà probablement fins a l'estiu. La negociació es manté de vital importància perquè previsiblement seran els primers i últims pressupostos de la legislatura, ja que el 2027 és any d'eleccions municipals i espanyoles, i el 2028 al Parlament. Mentre ERC veu clau aquesta negociació, a Palau ho relativitzen i insisteixen que n'hi haurà més.
Els republicans encaren el nou escenari de negociació amb la sensació que han estat coherents i que han guanyat credibilitat. "Ens han posat un element de pressió i no hem passat per l'adreçador", diuen des de la direcció del partit. Els negociadors s'han donat uns dies d'oxigen i ara es respira certa tranquil·litat entre el Govern i el seu principal soci, especialment des de Palau, ja que l'executiu ha evitat una derrota molt dura al Parlament i ha aconseguit un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros per poder operar amb normalitat. La relació entre les dues parts és bona i la confiança ha tornat malgrat les turbulències des de la presentació dels pressupostos.
Però ERC també deixa clar que el partit no està resolt i que el Govern, que demana emmarcar la negociació en allò que depèn de la Generalitat, no pot cantar victòria: "Ara negociarem els pressupostos, però això no vol dir que ja estiguin aprovats". De fet, Junqueras ja ha obert la porta a un segon suplement de crèdit a l'estiu davant la possible caiguda definitiva dels comptes. En tot cas, el calendari permet ara allargar la negociació, però, si deriva cap al traspàs de competències, la pilota estarà altre cop a la teulada de la Moncloa i el destí dels pressupostos es decidirà, per segona vegada, del que es decideixi des dels despatxos de Madrid.