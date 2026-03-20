El Govern planteja intensificar el desplegament de l'Agència Tributària per convèncer ERC

El Govern s'ha hagut d'empassar el gripau de retirar els pressupostos a última hora per no patir una derrota dolorosa al Parlament, però entén que ara ho tindrà més fàcil per aprovar-los amb ERC abans de l'estiu perquè els republicans ja no situen la recaptació de l'IRPF com a línia vermella per posar-se a negociar. Així ho ha explicat la consellera d'Economia, Alícia Romero, en una entrevista a Els Matins. "ERC ha vist que el condicionant de l'IRPF no era molt raonable posar-lo com a condició dels pressupostos, perquè no depèn de la Generalitat", ha dit, i ha insistit que la recaptació dels impostos "necessita més temps". L'alternativa que planteja la consellera són aquelles que estiguin a l'abast de l'executiu, com ara intensificar el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya.
ERC ha dit en els darrers dies que l'IRPF és molt important, però que està disposada a escoltar "alternatives". Quines? Romero ho ha emmarcat en les competències del Govern, no pas en qüestions que necessitin l'aval del govern espanyol, com les modificacions legals perquè Catalunya pugui assumir l'IRPF. "Ens han de demanar coses que estiguin al nostre abast, perquè el que no depengui de nosaltres sempre serà més complicat", ha afirmat. I a l'abast de l'executiu hi ha intentar accelerar el desplegament de la hisenda catalana, "per guanyar força i múscul per gestionar els impostos que ja tenim i els que poden venir". És a dir, més personal, més inspectors i més infraestructura. Aquesta és la via que planteja ara el Govern per intentar acostar ERC als pressupostos.
En clau d'impostos, és important desenvolupar els instruments -com l'ATC- i tenir l'habilitació legal per poder recaptar. El Govern reivindica que està desplegant la Hisenda catalana i fent convocatòries per tenir més treballadors per poder començar a participar en la gestió de l'IRPF a partir de 2028, però els republicans sostenen que sense els canvis legislatius al Congrés no es pot fer res. L'habilitació legal depèn del govern espanyol i del Congrés, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no està disposada a fer més cessions a Catalunya després d'haver posat sobre la taula el model de finançament, que ja ha servit de munició per al PP.
Romero ha evitat crítiques a Montero, ha dit que no té cap efecte que sigui candidata del PSOE a Andalusia, i ha recordat que l'acord de la comissió bilateral del juliol del 2025 que ja planteja modificacions legals perquè Catalunya tingui més presència en la gestió de l'IRPF. "Necessita temps, és un tema complex i més enllà de la modificació legislativa necessitem tenir preparats els instruments", ha indicat. A Palau mantenen que no va ser un "error" tira pel dret amb els comptes sense tenir lligats els suports d'ERC. "Era la nostra obligació", ha dit. Ha recordat que els republicans van demanar més temps fins al debat a la totalitat, un gest que Romero entén que era per intentar trobar un desllorigador abans de la votació de les esmenes. Ara, la consellera confia que tindrà pressupostos abans de l'estiu.