El debat sobre el front d'esquerres traurà el cap a la UPEC

"Les raons de les esquerres" és el títol que porta una de les converses estrella de les jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) que agafa una rellevància important en ple debat sobre el front d'esquerres. La protagonitzaran Ferran Pedret, president parlamentari del PSC; Elisenda Alamany, secretària general d'ERC i candidat a l'alcaldia de Barcelona; Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns al Congrés i candidat a l'alcaldia de Barcelona; i Laure Vega, diputada de la CUP al Parlament. Les jornades anuals de l'entitat se celebraran entre l'1 i el 3 de juliol a la seu d'UGT a Barcelona.
Aquestes jornades es presenten sota el títol "L'optimisme de la raó" que, en paraules dels organitzadors, vol reivindicar la "força transformadora de les idees, la cultura i l'acció col·lectiva" en un context d'incertesa global, d'auge dels discursos d'extrema dreta i de desafecció política. L'entitat es proposa parla de temàtiques com la geopolítica, la pau, la tecnologia, la democràcia els drets humans, la cultura o la justícia social. I ho farà amb un cartell ampli on, a més de la taula política, també hi ha protagonistes com l'expresident Pere Aragonès o l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau a més d'experts i veus de pes en totes aquestes matèries.
Les raons de les esquerres
La taula de caràcter més polític se celebrarà el divendres 3 de juliol al matí, just un dia després de l'aprovació dels pressupostos, si cap partit decideix dilatar la votació portant-los al Consell de Garanties Estatutàries. En la taula precisament s'hi asseuran representants dels tres partits que els aprovaran -PSC, ERC i els Comuns- i una formació que els ha votat en contra -la CUP-. El debat, que serà moderat per la periodista Sara González, girarà entorn a les "respostes concretes" que poden oferir les esquerres als malestars de la societat i també per analitzar quins elements els uneixen i quins els separen.
Ara bé, el debat també estarà marcat per l'estratègia de les esquerres. Cal recordar que la conversa es produeix a menys d'un any de les eleccions municipals i que la proposta de front va generar polèmica precisament entre dos dels protagonistes de la xerrada. Fa uns mesos, Pisarello va proposar un front d'esquerres per a la capital catalana i Alamany va respondre-li que es presentaria només amb les sigles d'ERC. Al seu torn, la CUP encara no ha decidit si es presenta a Barcelona després de no aconseguir entrar al plenari en dues ocasions consecutives. Pisarello és una de les veus que, com Gabriel Rufián, alimenta el front, tot i que des d'ERC ja han deixat clar que no hi seran.
Aragonès, Colau i els Estats Units, altres plats forts
Més enllà del debat polític, les jornades de la UPEC també presenten converses amb protagonistes de renom. L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, debatrà entorn dels impostos i el seu paper en reduir les desigualtats i finançar polítiques públiques. Ho farà des de la seva experiència com a gestor públic i també com a economista en un debat que també comptarà amb Franc Cortada, director d'Oxfam Intermón. Serà en una conversa que se celebrarà el dimecres 1 de juliol al migdia i que serà moderat per la periodista Laura Aznar.
El dijous 2 de juliol visitarà la seu d'UGT a Barcelona l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ho farà per conversar amb l'activista i exdiputada de la CUP, Gabriel Serra; i Luca Gervasoni, director de l'Institut NOVACT de Noviolència. Tots tres conversaran sobre el retorn del "no a la guerra" en el context geopolític actual. Per altra banda, les jornades clouran divendres amb protagonisme per als Estats Units. Serà en una xerrada amb Grace Mausser, copresidenta de Democratic Socialists of America a Nova York, una de les organitzacions claus en la victòria de Zohran Mamdani.