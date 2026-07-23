El segon pla de barris rep 117 candidatures: consulta si hi ha el teu municipi

Un total de 117 municipis s'han presentat a la segona convocatòria del pla de barris. El 48,7% són poblacions que ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajuts, és a dir, gairebé la meitat. Per zones, un de cada tres municipis és de la vegueria de Barcelona (33,3%), seguit de Girona (13,7%) i Lleida i el Penedès, amb un 12% cadascuna. Els que més projectes han presentat són els que tenen entre 5.000 i 19.999 habitants, que concentren el 37,6%; i a continuació els que tenen entre 20.000 i 50.000 residents, amb el 23,1%.
Són les principals dades que ha facilitat el Govern aquest dijous, dies després que tanqués el termini per presentar les sol·licituds per a la segona convocatòria del programa. En global, els projectes presentats sumen un pressupost de més de 1.600 milions. La convocatòria està dotada amb 200 milions d'euros "ampliables". En una nota de premsa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicat que la xifra de projectes presentats "demostra la necessitat i l'encert" de recuperar el pla de barris.
El Govern ha recordat que s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera línia d'ajuts, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que sí que van resultar beneficiaris però aquesta vegada han presentat un projecte per a un barri diferent. En concret, dels 117 municipis que han presentat projecte, fins a 57 ja s'havien presentat en l'anterior convocatòria. D'aquests, 56 ho han fet amb el mateix barri perquè no van ser seleccionats. Barcelona és l'únic municipi que presenta un projecte per a un barri diferent, ja que aquesta vegada ha presentat Ciutat Meridiana i fa uns mesos va ser seleccionat per a Ciutat Vella.
Pel que fa a la distribució territorial, a banda de les mencionades anteriorment, l'11,1% són de la Catalunya Central; el 7,7% del Camp de Tarragona; un altre 7,7% de les Terres de l'Ebre i un 2,6% de l'Alt Pirineu i l'Aran. Per habitants, en un 12% hi viuen més de 50.000 persones, el 23,1% entre 50.000 i 20.000, el 37,6% entre 19.999 i 5.000 i el 27,3% són municipis de menys de 5.000 residents. Cal recordar que el finançament que rebran els projectes seleccionats s'adequa als habitants. El límit pressupostari s'ha fixat en 25 milions per a municipis on viuen més de 20.000 persones i en 12,5 per a la resta.
El llistat complet dels municipis que s'han presentat és el següent:
Pel que fa a la primera línia d'ajuts, que es va resoldre a finals de l'any passat, aquest dijous el Departament de Territori ha assegurat que els projectes seleccionats "ja estan tots en marxa". Llavors van ser un total de vint municipis entre els quals hi havia les quatre capitals catalanes. Els projectes que rebien més dotació econòmica s'ubicaven a Olot, Amposta, Vic, Tortosa, Figueres i Santa Coloma de Gramenet. El llistat de beneficiaris el completaven Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d'Urgell, Mataró, Sant Joan Despí, Calafell, Reus, Manresa, Tarragona, Solsona, la Pobla de Segur i Torrelameu. Les iniciatives escollides sumaven un pressupost total de 412 milions, dels quals 232,71 els aportarà el Govern, xifra superior a la prevista inicialment.