El Parlament ha instat el Govern a "estudiar les opcions legals en un termini de sis mesos per regular el preu dels lloguers comercials". Així es desprèn d’un punt d’una moció de la CUP que el ple ha aprovat amb el suport del PSC, ERC i els Comuns i el vot en contra de Junts, PP, Vox i Aliança. L’objectiu de la regulació dels lloguers comercials és “combatre l’especulació immobiliària, evitar l’expulsió del comerç de proximitat i garantir la diversitat del teixit econòmic dels barris i municipis”. La cambra també ha demanat a l’executiu treballar amb els ajuntaments per a la “no renovació de llicències d’habitatge d’ús turístic, amb un termini màxim de tres anys”, a més de fomentar la seva recuperació per al parc d’habitatge “públic, protegit, cooperatiu o amb preus assequibles”. Per contra, ha tombat una proposta per demanar l’aturada “immediata” de l’ampliació física de l’aeroport de Barcelona, i també ha descartat establir una moratòria “immediata” per a la construcció d’hotels.\r\n