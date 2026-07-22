El País Valencià aprova el primer pressupost de tot l'Estat que inclou la «prioritat nacional» de Vox

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2026, que ascendeixen als 33.305 milions d'euros, amb els vots del PP i Vox. Els nous comptes converteixen el País Valencià en el primer de tot l'Estat a incorporar de manera expressa el principi de "prioritat nacional" en una llei, una de les principals exigències del partit d'extrema dreta per donar suport al govern presidit per Juanfran Pérez Llorca.
El concepte de "prioritat nacional", defensat des de fa mesos per Vox, s'incorpora en diverses partides relacionades amb l'accés a l'habitatge i les ajudes socials. En concret, els pressupostos aprovats estableixen que s'aplicarà aquest principi en programes destinats a facilitar l'accés dels joves a un habitatge en zones rurals despoblades, en l'adjudicació d'habitatges públics de la Generalitat i en la renda valenciana d'inclusió, "amb l'objectiu d'assegurar la relació efectiva i afectiva del sol·licitant amb la regió".
En aquest sentit, entre els criteris que es podran tenir en compte hi figuren l'antiguitat de l'empadronament, la trajectòria laboral i de cotització, els vincles familiars de primer grau i la vinculació econòmica, social o formativa amb el territori.
Pérez-Llorca nega que els pressupostos siguin racistes
El portaveu de Vox al País Valencià, José María Llanos, ha celebrat la incorporació del principi i ha defensat que s'acabarà estenent a la resta de l'Estat: "I ha arribat per quedar-se, més prompte que tard arribarà a la normativa nacional". Durant la seva intervenció, Llanos també ha vinculat la mesura amb el control de la immigració i ha afirmat que "els diners dels valencians han d'anar abans que a ningú als valencians".
Per la seva banda, Pérez Llorca ha rebutjat que els pressupostos siguin discriminatoris. "Aquí s'han fet afirmacions que són completament falses. Els pressupostos no distingeixen entre el color de la pell, entre immigrants i persones nascudes aquí. No ho toleraria mai. El que s'ha volgut posar en valor és donar aquesta prioritat a les persones que fa més temps que estan empadronades en un municipi, i això també ho fan els alcaldes socialistes a tots els seus municipis".
L'oposició, però, ha acusat Pérez Llorca de "convertir l'apartheid en llei". La líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reiterat que el govern estudiarà si la regulació vulnera el principi d'igualtat per presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional.