El risc d'incendi es torna a disparar i es tanquen set espais naturals

Precaució màxima pel risc d'incendi aquest dijous. S'acosta un nou pic de calor extrema que, juntament amb la baixa humitat de la vegetació, eleven el risc d'incendi forestal al màxim. Els Agents Rurals ampliaran, doncs, de cinc a set els espais naturals restringits, i s'activarà el nivell 4 per perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'activarà a 442 municipis de 37 comarques.
Protecció Civil, per la seva banda, fa una crida a extremar la precaució i manté en alerta el pla Infocat pel risc d'incendi, sobretot a l’interior de Terres de l’Ebre, i a la franja del Bages, Solsonès i Noguera. Paral·lelament, les temperatures poden arribar als 43 graus al Segrià i la Ribera d’Ebre. Davant la situació d'alt risc, a més, els Bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències.
Tot i que durant el cap de setmana les temperatures es poden normalitzar, dijous i divendres els termòmetres es poden disparar. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos de calor diürna i nocturna a un total de 23 comarques, sobretot a la meitat oest del país. Hi ha avisos vermells per dijous al Segrià i la Ribera d'Ebre -amb màximes de 41, 42 i, fins i tot, 43 graus-, però de nivell taronja per la pràctica totalitat del pla de Lleida i de l'Alt Pirineu. De fet, aquest 2026 ja s'acumulen onze dies amb màximes per sobre de la quarantena -i un bon nombre que han fregat aquest llindar-.
A partir del cap de setmana, es preveu que hi hagi un descens de temperatures. En tot cas, però, també hi ha la possibilitat que els termòmetres tornin a repuntar de cara a la setmana vinent.
Set espais naturals tancats
De moment, de cara a demà dijous, aquests són els espais naturals que tindran restriccions d'accés:
- Baronia de Rialb (Noguera)
- Ribera Salada (Solsonès)
- Montmell-Marmellar (Baix Penedès)
- Montsec d’Ares (Noguera i Pallars Jussà)
- Montsec de Rúbies (Noguera i Pallars Jussà)
- Parc natural de Montserrat (Anoia, Bages i Baix Llobregat)
- Serra de Montsant (Priorat)
El mapa interactiu del Pla Alfa
Cada vegada és més habitual sentir a parlar del Pla Alfa dels Agents Rurals. Apareix constantment als mitjans i en els comunicats de l'administració. Ara bé, què és exactament i com funciona? El Pla Alfa és un procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya.
Es tradueix en un mapa interactiu fet i gestionat pels Agents Rurals que es pot consultar municipi per municipi. Cada terme queda tenyit d'un color diferent segons el risc d'incendi. En aquest sentit, té fins a cinc nivells de perill -del 0 al 4- i cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos de policia ambiental.
- Nivell 0: perill baix (color blanc)
- Nivell 1: perill moderat (color groc)
- Nivell 2: perill alt (color taronja)
- Nivell 3: perill molt alt (color vermell)
- Nivell 4: perill extrem (color granat i negre si hi ha restricció d'accessos)
El mapa interactiu es pot consultar actualitzat -a la mitjanit, a les 9.30 i, si s'escau, en altres horaris- tant pel dia en curs com per a l'endemà.