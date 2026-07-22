22 de juliol de 2026

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Avís vermell del Meteocat per calor extrema

Terra

El Servei Meteorològic de Catalunya posa en alerta un total de 23 comarques entre dijous i divendres

  • La calor intensa es mantindrà almenys fins a inicis del cap de setmana -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 13:14
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 13:18

Dues notícies. Una de bona i una de dolenta. La bona: el cap de setmana les temperatures es poden normalitzar -farà la calor que toca en el moment més càlid de l'any-. La dolenta: dijous i divendres es tornarà a viure un pic de calor extrema, especialment a la meitat oest. I una possibilitat: la setmana vinent els termòmetres poden tornar a repuntar.

Tres dies de sol i calor

Aquest dimecres, les temperatures poden recular lleugerament. Si ahir els valors més elevats es van situar als 40-41 graus, avui difícilment passaran de 38-39. Ara bé, només serà un miratge: demà els termòmetres es poden disparar i patir l'enèsim dia de temperatures extremes. De fet, aquest 2026 ja s'acumulen onze dies amb màximes per sobre de la quarantena -i un bon nombre que han fregat aquest llindar-.

Divendres la situació es repetirà i, ara mateix, totes les esperances se situen en el cap de setmana. Caldrà veure si es compleix la normalització transitòria de les temperatures -farà calor, però no més de la que toca- i de la possibilitat que hi hagi una situació de xàfecs i tempestes que afectin un nombre significatiu de comarques, especialment de cara diumenge.

Avisos a 23 comarques

A l'espera d'un possible canvi de temps, la realitat més immediata és de tres dies de sol i temperatures disparades. De moment, el Meteocat ha activat avisos de calor diürna i nocturna a un total de 23 comarques, sobretot a la meitat oest del país.

Hi ha avisos vermells per dijous al Segrià i la Ribera d'Ebre -màximes de 41, 42 i, fins i tot, 43 graus-, però de nivell taronja per la pràctica totalitat del pla de Lleida i de l'Alt Pirineu. També es poden assolir els valors de calor extrema a punts de la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i punts de l'interior del Camp de Tarragona.

Dijous 23 de juliol

Avisos de calor nocturna i diürna en 23 comarques.

Calor nocturna

  • 🟡 Baix Ebre
  • 🟡 Montsià

Calor diürna

  • 🟠 Noguera
  • 🟠 Pla d'Urgell
  • 🔴 Segrià
  • 🟠 Garrigues
  • 🟠 Urgell
  • 🟠 Garrigues
  • 🟠 Segarra
  • 🔴 Ribera d'Ebre
  • 🟠 Priorat
  • 🟠 Conca de Barberà
  • 🟡 Terra Alta
  • 🟠 Pallars Jussà
  • 🟠 Pallars Sobirà
  • 🟠 Alta Ribagorça
  • 🟡 Val d'Aran
  • 🟠 Alt Urgell
  • 🟡 Cerdanya
  • 🟠 Solsonès
  • 🟡 Berguedà
  • 🟡 Ripollès
  • 🟡 Bages
  • 🟡 Anoia
  • 🟡 Lluçanès
  • 🟡 Moianès
  • 🟡 Val d'Aran

Divendres 24 de juliol

Avisos de calor nocturna i diürna en 12 comarques.

Calor nocturna

  • 🟡 Noguera
  • 🟡 Segrià
  • 🟡 Pla d'Urgell
  • 🟡 Ribera d'Ebre
  • 🟡 Montsià
  • 🟡 Baix Ebre

Calor diürna

  • 🟡 Segrià
  • 🟡 Garrigues
  • 🟡 Noguera
  • 🟡 Pla d'Urgell
  • 🟡 Urgell
  • 🟡 Segarra
  • 🟡 Solsonès
  • 🟡 Alt Urgell
  • 🟡 Pallars Sobirà
  • 🟡 Pallars Jussà
  • 🟡 Alta Ribagorça
  • 🟠 Val d'Aran
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