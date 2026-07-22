Avís vermell del Meteocat per calor extrema

Dues notícies. Una de bona i una de dolenta. La bona: el cap de setmana les temperatures es poden normalitzar -farà la calor que toca en el moment més càlid de l'any-. La dolenta: dijous i divendres es tornarà a viure un pic de calor extrema, especialment a la meitat oest. I una possibilitat: la setmana vinent els termòmetres poden tornar a repuntar.
Tres dies de sol i calor
Aquest dimecres, les temperatures poden recular lleugerament. Si ahir els valors més elevats es van situar als 40-41 graus, avui difícilment passaran de 38-39. Ara bé, només serà un miratge: demà els termòmetres es poden disparar i patir l'enèsim dia de temperatures extremes. De fet, aquest 2026 ja s'acumulen onze dies amb màximes per sobre de la quarantena -i un bon nombre que han fregat aquest llindar-.
Divendres la situació es repetirà i, ara mateix, totes les esperances se situen en el cap de setmana. Caldrà veure si es compleix la normalització transitòria de les temperatures -farà calor, però no més de la que toca- i de la possibilitat que hi hagi una situació de xàfecs i tempestes que afectin un nombre significatiu de comarques, especialment de cara diumenge.
Avisos a 23 comarques
A l'espera d'un possible canvi de temps, la realitat més immediata és de tres dies de sol i temperatures disparades. De moment, el Meteocat ha activat avisos de calor diürna i nocturna a un total de 23 comarques, sobretot a la meitat oest del país.
Hi ha avisos vermells per dijous al Segrià i la Ribera d'Ebre -màximes de 41, 42 i, fins i tot, 43 graus-, però de nivell taronja per la pràctica totalitat del pla de Lleida i de l'Alt Pirineu. També es poden assolir els valors de calor extrema a punts de la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i punts de l'interior del Camp de Tarragona.
Dijous 23 de juliol
Avisos de calor nocturna i diürna en 23 comarques.
Calor nocturna
Calor diürna
- 🟠 Noguera
- 🟠 Pla d'Urgell
- 🔴 Segrià
- 🟠 Garrigues
- 🟠 Urgell
- 🟠 Garrigues
- 🟠 Segarra
- 🔴 Ribera d'Ebre
- 🟠 Priorat
- 🟠 Conca de Barberà
- 🟡 Terra Alta
- 🟠 Pallars Jussà
- 🟠 Pallars Sobirà
- 🟠 Alta Ribagorça
- 🟡 Val d'Aran
- 🟠 Alt Urgell
- 🟡 Cerdanya
- 🟠 Solsonès
- 🟡 Berguedà
- 🟡 Ripollès
- 🟡 Bages
- 🟡 Anoia
- 🟡 Lluçanès
- 🟡 Moianès
- 🟡 Val d'Aran
Divendres 24 de juliol
Avisos de calor nocturna i diürna en 12 comarques.
Calor nocturna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Segrià
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Montsià
- 🟡 Baix Ebre
Calor diürna
- 🟡 Segrià
- 🟡 Garrigues
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Urgell
- 🟡 Segarra
- 🟡 Solsonès
- 🟡 Alt Urgell
- 🟡 Pallars Sobirà
- 🟡 Pallars Jussà
- 🟡 Alta Ribagorça
- 🟠 Val d'Aran