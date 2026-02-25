El govern valencià deixa en mans dels professors decidir si s'estudien autors catalans i balears

La Conselleria d'Educació del País Valencià fa mig pas enrere i diu que seran els professors qui decideixin si els alumnes estudien autors no valencians. Després que aquest dilluns el PP anunciés que eliminaria els autors catalans i balears del currículum de batxillerat dels estudiants valencians, ara la consellera Mari Carmen Ortí ha obert la possibilitat a deixar en mans dels docents decidir si incloure en el currículum autors com Mercè Rodoreda o Ramon Llull o no.
En fer-se pública la notícia, el govern valencià va rebre fortes crítiques per part d'entitats com el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) o la Federació d'Ensenyament de CCOO. Concretament, l'STEPV apuntava que la modificació del currículum "aplica un criteri estrictament geogràfic que va contra el rigor científic" i, en termes similars, la Federació d'Ensenyament de CCOO va denunciar "sense embuts" que la Conselleria no està fent "retocs tècnics, sinó una reorientació ideològica del currículum".
Ara, la Conselleria planteja que siguin els docents qui tinguin l'autonomia de decidir si volen ensenyar als seus alumnes autors catalans o balears. Segons l'actual ordenament jurídic, és la Conselleria d'Educació qui ha de marcar el currículum educatiu, però els centres disposen de certa llibertat a través del que s'anomena "concreció curricular".
Què implicaria aquesta modificació?
En cas que s'hagués tirat endavant, aquest canvi hauria comportat que els estudiants que cursin primer i segon de batxillerat no puguin estudiaran autors com Ausiàs March, Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Ramon Llull, Àngel Guimerà, Salvador Espriu o Josep Pla. En canvi, el currículum de les assignatures de castellà inclou l’estudi d’autors en castellà de països llatinoamericans, a milers de quilòmetres del País Valencià o de l'Estat.