Una protesta per Vallcarca irromp en una conferència de Collboni: «Ens havíeu de reallotjar i no ho heu fet»

Un dels veïns conegut per format part d'una de les ocupacions de pisos de Vallcarca, a la zona afectada per la reforma de la rambla verda, ha irromput a la conferència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i ha aturat momentàniament l'acte per protestar per la situació de les negociacions sobre aquesta zona. Després que el novembre passat el govern municipal pactés amb BComú aturar la voluntat de desnonar els ocupants d'algunes finques i obrir converses per contemplar el seu reallotjament, ara un d'aquests veïns -Iru Moner- ha denunciat que no s'estan complint els terminis: "Ens havíeu de reallotjar, obrint una taula de negociació i no ho heu fet", ha cridat l'home, mentre el personal de seguretat se l'enduia. L'alcalde, al seu torn, s'ha mostrat comprensiu amb la protesta, però ha deixat la resposta dels ritmes sobre els possibles reallotjaments de Vallcarca a l'aire. "La negociació l'està liderant el Síndic de Greuges de Barcelona", ha reblat Collboni, abans de continuar l'acte de respostes al Col·legi de Periodistes de Catalunya.\r\n\r\n \r\n