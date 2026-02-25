El manifestant de Montserrat insta Parlon a retractar-se o exercirà accions judicials contra ella

Albert Forcada, l'activista de l'ANC denunciat per agredir un mosso durant el dispositiu de la visita de Felip VI a Montserrat del juny passat –en una causa judicial posteriorment arxivada– ha instat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a retractar-se d'unes declaracions fetes aquest dimecres al Parlament segons les quals l'escrit d'arxiu no qüestiona l'agressió a l'agent, sinó que no hi veu intencionalitat. "En cap moment el jutge està qüestionant la veracitat de la percepció de l'agent. El que està dient és que no hi ha intencionalitat. No està dient que sigui mentida ni l'agressió o lesió, perquè m'he llegit l'escrit", ha afirmat Parlon en el marc de la sessió de control al ple del Parlament.
Segons ha avançat el digital El món, l'advocat de l'activista, Jaume Alonso-Cuevillas, ha confirmat que demà presentaran un "acte de conciliació contra la consellera", després que avui hagi "imputat" a Albert Forcades "la comissió d'un delicte (agredir un mosso)". "Li demanarem que es retracti o haurem d'exercitar accions judicials", afegeix el lletrat de l'activista de l'ANC.
A mitjan febrer transcendia que la causa per presumpte atemptat contra un agent dels Mossos d'Esquadra que s'instruïa contra Forcades s'havia arxivat. Segons l'escrit d'arxiu, el jutge considerava, a partir de les proves de vídeo que van formar part de la causa, que l'agent va rebre el cop arran de l'acció d'un altre policia. En concret, aquest altre mosso va tibar d'una estelada que duia Forcades, i en aquesta acció el primer agent va rebre un cop a l'orella del pal de la bandera.