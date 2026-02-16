Arxiven la causa per l'agressió a un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat

La causa per presumpte atemptat contra un agent dels Mossos d'Esquadra contra l'activista de l'ANC Albert Forcades ha estat arxivada. El jutge considera, a partir de les proves de vídeo, que el cop que va rebre el policia durant la visita de Felip VI a Montserrat es va produir arran de l'acció d'un altre agent.
El jutge descarta l'agressió atribuïda a l'activista
El magistrat ha acordat l'arxivament de la causa que s'instruïa contra Albert Forcades per una presumpta agressió a un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat. Segons ha explicat a través de les xarxes socials el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha fet públic l'escrit judicial, les proves de vídeo incorporades a la causa han estat determinants.
D'acord amb la resolució, l'agent va rebre un cop a l'orella amb el pal d'una estelada que duia Forcades, però aquest impacte es va produir quan un altre mosso va tibar de la bandera. El jutge conclou que el cop no és atribuïble a una acció directa de l'activista.
El judici es va celebrar el 22 de gener i unes 200 persones es van concentrar davant dels jutjats de Manresa en suport a Forcades. L'activista va ser rebut amb aplaudiments, entre els assistents hi havia el president de l'ANC, Lluís Llach.
La defensa denunciava una agressió policial
Després de la vista oral, Forcades va assegurar que havia pogut demostrar en seu judicial que "no va haver-hi cap mena d'agressió" per part seva i va expressar confiança que es fes justícia, tot lamentant el "molt patiment" i la "indefensió total" viscuts durant els mesos d'instrucció.
En l'escrit de la defensa, l'activista també al·legava haver rebut una agressió per part d'un dels mossos del dispositiu de seguretat desplegat durant la visita del monarca. El jutge considera, però, que aquest fet no està vinculat amb la causa per atemptat que s'investigava i que, en tot cas, hauria de ser objecte d'un procediment separat.
El magistrat assenyala igualment que en els vídeos es pot apreciar un contacte "mínim" entre un agent i el pit de l'activista, però no hi veu "cap entitat" suficient per acordar d'ofici la deducció de testimoni de particulars.