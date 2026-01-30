El monjo de Montserrat Manuel Nin ja és abat de Grottaferrata i bisbe exarca

El butlletí oficial de la Santa Seu ha fet públic aquest divendres el nomenament del monjo de Montserrat Mons. Manuel Nin i Güell com a bisbe exarca apostòlic i abat ordinari del Monestir de Grottaferrata, una abadia extraterritorial situada a l'àrea metropolitana de Roma. Nació va avançar aquest nomenament fa deu dies.
Un nomenament amb projecció internacional
El nomenament, signat pel Sant Pare Lleó XIV, comporta que Mons. Manuel Nin passi a formar part de la Conferència Episcopal Italiana. Grottaferrata és una abadia de ritus oriental, regida per una comunitat de monjos basilians, amb estatus d'Abadia nullius i subjecta directament a la Santa Seu des de l'any 1937, tot i tenir jurisdicció episcopal pròpia des del segle XII.
Una comunitat de ritus bizantí
La comunitat basiliana de Grottaferrata segueix el ritus bizantí i la Regla de sant Basili el Gran, un corpus espiritual i ascètic basat en la litúrgia, la pregària contínua i l'ascesi. Aquesta tradició monàstica singular defineix la vida de la comunitat i la seva missió dins l'Església catòlica.
Trajectòria de Mons. Manuel Nin
Manuel Nin és fill del Vendrell, on va néixer el 20 d'agost de 1956. Va ingressar com a novici al monestir de Montserrat l'any 1975 i va fer la professió solemne el 1980. Ordenat prevere el 1998, va rebre la consagració episcopal a Roma el 15 d'abril de 2016. Doctor en Teologia Patrística per l'Institut Augustinianum de Roma, ha estat rector del Pontifici Col·legi Grec de Sant Atanasi i, des del 2 de febrer, exercia com a Exarca Apostòlic dels catòlics grecs de ritu bizantí i bisbe titular de Carcabia.
Una nova etapa a Grottaferrata
L'Abadia de Grottaferrata estava administrada apostòlicament des del 2013 pel cardenal Marcello Semeraro, després del traspàs del darrer arximandrita, el pare Emiliano Fabbricatore. Amb aquest nomenament, Mons. Nin assumeix plenament la responsabilitat pastoral i monàstica de l'abadia.
El suport de la comunitat de Montserrat
La comunitat benedictina de Montserrat, encapçalada pel seu abat, el pare Manel Gasch, ha encomanat el bisbe Nin a la intercessió de la Mare de Déu de Montserrat i ha demanat als fidels que l'acompanyin amb la pregària en aquesta nova etapa del seu ministeri episcopal.