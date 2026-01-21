Un monjo de Montserrat serà bisbe a Roma

Manuel Nin Güell, monjo de Montserrat i fins ara exarca (equivalent a bisbe) dels catòlics grecs de rite bizantí, serà nomenat properament pel Papa bisbe destinat a l’abadia de Grottaferrata, a pocs quilòmetres de Roma, segons han explicat a Nació fonts eclesiàstiques. Podria ser nomenat abans d’acaabr el gener. Es tracta d’un moviment rellevant ja que implica el retorn a Roma, a tocar del poder vaticà, d’un dels religiosos catalans més apreciats a la Santa Seu. Si Francesc el va enviar a Atenes i el feu bisbe, ara Lleó XIV el vol més a prop.
L’abadia de Grottaferrata, de rite bizantí, és territorial i té una gran importància històrica. Amb més de mil anys d’antiguitat, és vista com un símbol d’ecumenisme i diàleg amb el món oriental, i està estretament vinculada a la Santa Seu. El seu titular és bisbe i, com a tal, membre de la Conferència Episcopal Italiana. El monjo benedicti ja té la nacionalitat italiana, de quan dirigia el Col·legi Grec a Roma.
Nin, fill del Vendrell, de 69 anys, és un orientalista reconegut. Es dona el fet que va ser el primer català nomenat bisbe pel papa Francesc, que valorava els seus escrits sobre el món bizantí. La seva ordenació episcopal el 2016 va congregar molts bisbes catalans i va assistir-hi l’aleshores vicepresident del Govern Oriol Junqueras. És molt interessant l’entrevista que li va fer Catalunya Religió fa uns anys, on cridava l’atenció sobre la persecució de les comunitats cristianes orientals en països com Síria i l’Iraq.
El benedictí coneix Lleó XIV, de la seva mateixa edat i amb qui va coincidir en els seus estudis romans, tot i que sembla que la relació era més propera. Ara, Nin serà un altre dels “catalans de Roma”, un grup que genera interès des del Govern i que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va reunir recentment. El perfil del religiós, a més, és important des del punt de vista de reforçar els lligams entre unes esglésies orientals que, davant les persecucions patides a l’Orient Mitjà, han acostat les seves posicions. Al Vaticà volen impulsar aquest acostament i Grottaferrata pot ser un punt d’unió important. Per Catalunya, és una peça rellevant.