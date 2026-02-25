25 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Collboni, sobre les regulacions en habitatge: «Alguns fons han dit: nosaltres marxem. Doncs adéu»

  • Jaume Collboni, durant la jornada "L'alcalde respon" -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de febrer de 2026 a les 21:25
Actualitzat el 25 de febrer de 2026 a les 21:26

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aquest vespre l'efecte de les intervencions sobre el mercat de l'habitatge i ha assegurat que això ja ha fet que alguns fons d'inversió que compraven per especular hagin perdut l'interès per la capital catalana. El representant socialista ha insistit que estaria disposat a estudiar l'aplicació d'una limitació de les compres d'habitatge com la que es planteja desenvolupar a la Generalitat, però també ha remarcat que ja hi ha mesures que aturen l'especulació, com la regulació de lloguers habituals, la futura eliminació dels pisos turístics o el nou topall als lloguers de temporada i per habitacions. Com aquestes mesures treuen incentius econòmics als fons d'inversió, això ja ha tingut un efecte en el mercat immobiliari, assegura Collboni. "Hi ha fons que han dit: nosaltres marxem. Doncs adéu", ha rematat, durant la conferència "L'alcalde respon".

Informa David Cobo.

Et pot interessar