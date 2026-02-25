El CESID alertava el 1981 de la possibilitat que una DUI a Catalunya fes activar l'exèrcit

El 9 de març de 1981, pocs dies després del 23-F, el CESID va emetre un informe sobre l'“amenaça interior” i el va remetre al president de la Junta de Caps d’Estat Major, l’actual JEMAD. El document -desclassificat aquest dimecres- alertava de la possibilitat que una declaració unilateral d’independència (DUI) a Catalunya o el País Basc provoqués la intervenció de les Forces Armades. Segons l’informe, el març de 1981 a Catalunya “el separatisme violent no assoleix una gravetat preocupant”, però la conflictivitat podia provenir “del nacionalisme català no revolucionari” amb actuacions “des de les mateixes institucions autonòmiques, o consentides per elles” que puguin “enfosquir les relacions entre l'Estat i la comunitat autònoma”. L'informe advertia que al País Basc i a Catalunya "es podria originar fets i actituds separatistes" i entre les hipòtesis cita un “acte de declaració unilateral d’independència”, cosa que podia provocar “una decisió que origini l’ús de les Forces Armades”. “Tant una actitud de desobediència civil com una declaració unilateral d’independència podrien donar-se en qualsevol moment en l'àmbit d'Ajuntament”, afegeix, i “la seva importància seria determinada per l’entitat numèrica dels que seguissin la consigna i la diversificació, o no, dels focus conflictius”. Qualsevol d’aquests dos casos “pot suposar un desbordament de les Forces de Seguretat de l'Estat o aconsellar una intervenció de les Forces Armades de caràcter dissuasori”.\r\n