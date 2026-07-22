Aliança fitxa l'impulsor de la moció de censura contra Laporta com a candidat a Llavaneres

Nou fitxatge, com a mínim, sorprenent d'Aliança Catalana per a les eleccions municipals. El partit de Sílvia Orriols ha anunciat que Oriol Giralt serà el candidat per al 2027 a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Un nom que resulta familiar entre els seguidors del Barça, ja que és la persona que el 2008 va plantejar una moció de censura contra Joan Laporta. Advocat especialista en dret esportiu, Giralt també ha estat implicat en la política municipal de Sant Andreu de Llavaneres amb altres partits. De fet, el 2023 va ser escollit regidor de Junts i posteriorment actua com a regidor no adscrit. També havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya.
Aquella moció de censura presenta contra Laporta no va prosperar malgrat obtenir un percentatge de suport elevat. Concretament, un 60% dels 39.000 socis participants van avalar la moció mentre que un 37% va votar-hi en contra. Ara bé, calia arribar al 66% dels vots perquè el president hagués de posar el càrrec a disposició. Ironies del destí, després de la fallida moció va arribar el millor període de la història del club, amb Laporta a la presidència. El mateix estiu de la moció de censura, Pep Guardiola va arribar a la banqueta del primer equip i aquella mateixa temporada el Barça va guanyar el primer triplet de la seva història, que posteriorment es convertiria en un sextet, el primer de la història del futbol.
Políticament, Giralt va ser militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i posteriorment ho va fer a Convergència Democràtica de Catalunya. Entre el 1987 i 1991 va tenir responsabilitats polítiques al districte barceloní de les Corts. Ha treballat durant 13 anys a l'assessoria jurídica d'Esports de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment ha prestat serveis professionals a empreses del sector automobilístic, sanitari o esportiu. Actualment, presta els serveis jurídics i professionals a diferents empreses, tant al Maresme com a Barcelona. A les eleccions municipals del 2019 i del 2023 va ser el cap de llista de la formació Junts per Llavaneres, que va quedar a l'oposició, i en els últims mesos ha passat a ser regidor no adscrit.
Govern del PSC amb el PP
El PSC va ser el guanyador de les eleccions municipals del 2023 a Llavaneres amb cinc regidors. Per darrere va quedar ERC, que en va obtenir quatre, mentre que el PP i Junts van aconseguir-ne tres respectivament. Van tancar la representació al consistori un regidor dels independents Acord per Llavaneres i un altre de Movem -formació vinculada als Comuns-. Actualment hi governa el PSC, el PP i Acord per Llavaneres.
L'alcaldia va passar a mans socialistes després que el 2019 estigués en mans d'ERC, que va obtenir fins a nou regidors, però el 2023 va perdre'n més de la meitat. Giralt, que ara ha deixat a Junts amb dos regidors, intentarà que a la tercera vagi la vençuda i pugui millorar els dos regidors obtinguts el 2019 i els tres marcats el 2023. Però ara ho farà amb noves sigles, les d'Aliança Catalana.