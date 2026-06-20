Les negatives que ha acumulat Aliança abans de triar Jordi Aragonès a Barcelona

Concórrer per primera vegada a Barcelona en unes eleccions municipals amb un cap de cartell ambiciós era una de les prioritats d'Aliança Catalana de cara al 2027. Aquest divendres s'ha oficialitzat l'aposta interna per Jordi Aragonès, però al llarg dels últims mesos la formació de Sílvia Orriols va sondejar altres noms amb dos objectius: que fossin coneguts a nivell mediàtic i que servissin per competir amb Junts. "No necessitem ningú mediàtic, necessitem algun valent", deia Orriols en la presentació d'Aragonès. Doncs bé, hi ha hagut almenys quatre intents anteriors de trobar algú mediàtic abans de la tria d'Aragonès. Es tracta del publicista Lluís Carrasco, de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, de l'exconseller Jaume Giró i, també, de Sandro Rosell, expresident del Barça que va passar dos anys a la presó sense condemna posterior.
Lluís Carrasco
En el primer cas, es tracta d'una cara coneguda després que fos l'artífex de la pancarta amb el lema Ganas de volver a veros que la campanya de Joan Laporta va penjar prop de l'estadi Santiago Bernabéu l'any 2021 i que el va convertir en favorit indiscutible per guanyar les eleccions, com així va ser. La pancarta, per cert, va ser replicada per Florentino Pérez en la campanya de les últimes eleccions al Madrid, fet que va tornar a atorgar protagonisme mediàtic a Carrasco. Habitual de les tertúlies esportives, nítidament independentista, opina sense embuts a les xarxes socials, també de política. Finalment va optar per no sumar-se al projecte d'Aliança i no fa gaire que ha fitxat per rellançar la marca de Parlem, però va picar portes d'altres noms.
Jaume Alonso-Cuevillas
És el cas de Cuevillas, el primer advocat de Carles Puigdemont i que ara es presenta com a candidat a les primàries de Junts per triar el cap de cartell a Barcelona. Segons diverses fonts consultades per Nació, va ser Carrasco qui li va oferir no només liderar la llista a la capital catalana, sinó ser el número u per Barcelona a les futures eleccions al Parlament. Sílvia Orriols, si no canvia l'estratègia actual, té previst tornar a liderar la candidatura per Girona. Cuevillas va descartar ràpidament qualsevol oferiment i, en una entrevista a Nació, sostenia fa unes setmanes que Aliança tindrà el mateix funcionament electoral que Ciutadans. No combrega, a banda, amb el discurs xenòfob i islamòfob d'Orriols.
Jaume Giró
L'advocat no va ser l'únic nom de Junts que Aliança va intentar fitxar. Membres del partit també es van reunir amb Jaume Giró, exconseller d'Economia i principal veu del sector més pragmàtic del partit de Puigdemont, però van rebre una negativa instantània. Giró, que no comparteix en fons i forma els plantejament sobre la immigració de l'alcaldessa de Ripoll -sempre ha fet bandera dels postulats pujolistes en aquesta matèria-, va preferir continuar apartat de la primera fila. Puigdemont li va oferir ser candidat a Barcelona el juny del 2022, però va refusar l'oferta per mantenir-se com a conseller. En aquestes primàries a la capital catalana, va optar per no presentar-s'hi, tot i els suports previs rebuts.
Sandro Rosell
La quarta negativa va venir de Rosell, vell conegut del barcelonisme i que va passar dos anys en presó preventiva abans de ser absolt per un presumpte blanqueig de capitals. Tal com va avançar Nació, emissaris d'Orriols el van sondejar, però no va fer un pas endavant. L'expresident del Barça, de fet, no va donar opció a que anés a més o s'arribés a concretar una proposta. A partir d'aquí, Aliança va començar a mirar cap a dins per resoldre la peça de Barcelona, i és quan va aparèixer el nom d'Aragonès. Una aposta que hauria estat diferent si alguna de les opcions que es van sondejar amb anterioritat hagués decidit sumar-se a un projecte que pretén fer forat a la capital catalana.