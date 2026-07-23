Junts demana al Govern «depurar responsabilitats polítiques» per l'esvoranc de Montcada

El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha demanat aquest dijous al Govern que "depuri responsabilitats" davant els últims incidents en infraestructures catalanes, especialment l'esvoranc que es va produir aquest dimecres a Montcada i Reixac i que va obligar a tallar el trànsit ferroviari entre aquesta població i Barcelona. En una roda de premsa al Parlament, Vergés ha receptat "transparència" a l'executiu de Salvador Illa perquè "se sàpiga què ha passat". Junts no descarta demanar la compareixença d'Illa o de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a la cambra, però Vergés té poca esperança que la proposta reïxi perquè el PSC, ERC i els Comuns "sempre han denegat" aquestes peticions.\r\n