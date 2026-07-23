El govern espanyol presenta la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball

El govern espanyol ha acordat presentar la candidatura de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per optar a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball (OIT), l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a X, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat que la seva experiència i "vocació de consens" la converteixen en una "excel·lent candidata".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nTres anys del 23-J: què ha canviat (i què no) des de les últimes eleccions espanyoles? Oriol March\r\n\r\n