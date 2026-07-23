El Parlament aposta per una vinyeta a les autopistes que no recuperi el peatge de barrera

El Parlament ha apostat per una "proposta catalana de vinyeta o pagament per ús" per a les autopistes que "no reprodueixi el model de peatge de barrera". És un punt d'una moció dels Comuns que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups menys Vox i PP, que hi han votat en contra, i Aliança Catalana, que s'hi ha abstingut. Segons el text aprovat, es tracta de no penalitzar la mobilitat oblidada de les persones i establir una contribució específica del transport pesant de llarg recorregut. També estableix que la recaptació es destini al manteniment de la infraestructura. En aquest sentit, la moció insta a crear un grup de treball sobre la vinyeta. Segons el text aprovat, el grup de treball ha d'estar format per Govern, grups parlamentaris, administració general de l'Estat, agents socials i econòmics, representants del sector del transport, entitats municipalistes i organitzacions ambientals.\r\n