ERC demana explicacions a Puente i a Adif per l'esfondrament entre Barcelona i Montcada

Els grups parlamentaris d’ERC al Congrés i al Senat han demanat la compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, i del president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, per donar explicacions sobre l’esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona - que va tenir lloc dimecres – així com per les darreres incidències que ha patit la xarxa ferroviària. Així mateix, els republicans han preguntat al govern espanyol “quins sobrecostos” tindrà l’esfondrament, com pensa recompensar els usuaris de les línies afectades i quan assumirà “responsabilitats polítiques” pel caos ferroviari que pateix Catalunya.\r\n