Barcelona proposa Ciutat Meridiana al Pla de Barris i Viles de Catalunya: 25 milions d'euros en joc

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat a conèixer aquest dilluns la candidatura del barri de Ciutat Meridiana a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. L’objectiu de l’ajuntament és accelerar i impulsar accions ja previstes en el seu propi pla de barris a la zona. Ara, es contempla una inversió de 25 milions d’euros, la meitat d’aquests aportats per la Generalitat. La candidatura compta amb quatre grans àmbits d’actuació a Ciutat Meridiana: transformacions físiques com la remodelació dels interiors d’illa, la millora de l’accessibilitat als habitatges i la seva remodelació per adaptar-se als efectes del canvi climàtic, i programes de caràcter social centrats en la formació de joves i adolescents.\r\n\r\nLa proposta de l’Ajuntament de Barcelona inclou 32 accions diferents en el barri de Ciutat Meridiana que s’impulsaran i s’acceleraran gràcies a la inversió del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Aquest pla té per objectiu pal·liar les desigualtats socioeconòmiques que hi ha per zones. En aquest cas, com ha assegurat Collboni, aquesta candidatura és per “un dels barris que tenen més vulnerabilitats històricament” a la ciutat.\r\n