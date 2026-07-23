Junqueras recorre contra la dilació del Tribunal de Comptes per aplicar l'amnistia

El president d’ERC, Oriol Junqueras, els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva i sis antics alts càrrecs de la Generalitat han presentat un recurs contra la providència del Tribunal de Comptes en què donava 10 dies a les parts per presentar al·legacions i argumentava que no aplicaria de moment la llei d'amnistia. La defensa sosté que la resolució és "obertament i flagrantment" contrària a la sentència del TJUE, així com al dret europeu i a la Constitució espanyola. Per això, demana l'anul·lació i revocació de la resolució i la seva substitució per una altra "per la que es resolgui l'aplicació de l'amnistia" als afectats. En el recurs, la defensa assegura que la resolució "tergiversa clarament el que ha resolt la sentència del TJUE".\r\n\r\nPer a la defensa, es tracta d'una resolució "arbitrària" i afegeix que es vol portar a terme un nou i "improcedent" tràmit de prova documental. En l'escrit, la defensa considera que en la fonamentació de la resolució impugnada, el Tribunal de Comptes "descontextualitza" el pronunciament del tribunal europeu i "ignora" les respostes del TJUE a algunes de les qüestions prejudicials plantejades. Segons la defensa, el TJUE respon a la qüestió prejudicial "havent constatat prèviament que no existeixen fons de la Unió afectats o incidència financera en el pressupost de la Unió". Així, assegura que la resposta del TJUE s'ha d'interpretar "únicament" en el sentit que no s'oposa a la llei d'amnistia perquè els interessos de la Unió no es veuen afectats i afegeix que no es pot interpretar en els termes en què ho ha fet la resolució impugnada.\r\n