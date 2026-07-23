Josep Maria Reniu, nou senador en representació de la Generalitat a proposta d'ERC

El Parlament ha designat Josep Maria Reniu com a senador en representació de la Generalitat a proposta d'ERC i en substitució de Laura Castel, que ha renunciat al càrrec de manera acordad. En una votació secreta, 103 diputats han donat el seu "sí" a la designació; 23 s'hi han abstingut, i 4 no han votat. El Parlament designa cada legislatura els senadors que han de representar la Generalitat, i les propostes les fan els grups, d'acord amb la distribució proporcional establerta en funció de la seva representació a la cambra. Aquesta legislatura, corresponen al Parlament vuit senadors. Els altres set designats actualment són Antoni Poveda, Abigail Garrido i Alfons García, a proposta del PSC; Teresa Pallarès, Eduard Pujol i Francesc Ten, a proposta de Junts, i Juan Milián, a proposta del PP.\r\n