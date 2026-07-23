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Anna Navarro s'acomiada del Parlament: «No abandono el compromís amb Catalunya»

Política

  • Anna Navarro s'acomiada del ple del Parlament -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 18:44
Actualitzat el 23 de juliol de 2026 a les 18:52

La diputada de Junts Anna Navarro s’ha acomiadat aquest dijous del Parlament, després d’haver renunciat a la seva acta, per començar “una nova etapa pública i professional”. “No abandono el meu compromís amb Catalunya”, ha afirmat, abans d’afegir que continuarà servint el país “amb la mateixa il·lusió, exigència i voluntat de servei”. En un breu discurs a la cambra, ha agraït la confiança de l’expresident Carles Puigdemont, qui la va situar com a número dos a la llista de Junts el 2024, i ha explicat que durant la seva etapa com a diputada ha volgut defensar una Catalunya “oberta al món, preparada per liderar els grans reptes” de l’actualitat. “Marxo amb una convicció encara més profunda”, ha afegit. “Catalunya té tot el talent, tota la capacitat i tota l’ambició per esdevenir un dels països més innovadors, pròspers i influents d’Europa. Però això només serà possible si tenim el coratge de governar amb excel·lència i molta ambició”, ha afirmat. Fonts de Junts expliquen que l'adeu de Navarro s'oficialitzarà el 31 d'agost vinent.

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