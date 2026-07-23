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El Congrés tomba de nou els objectius d’estabilitat amb què el govern espanyol volia elaborar els comptes

Política

  • El ple del Congrés dels Diputats, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 21:45

El Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d’estabilitat amb què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes del 2027 i que ja van ser rebutjats la setmana passada amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Malgrat la negativa d’aquest dijous, el Ministeri d’Hisenda seguirà la tramitació dels comptes, ja que disposa d’un informe actualitzat de l’Advocacia de l’Estat que avala fer-ho.

Tot i això, s’elaboraran tenint en compte el repartiment del dèficit que es va pactar entre el govern espanyol i la Comissió Europea al Pla Fiscal Estructural, que no preveu el marge d’un 0,1% que l’executiu espanyol tenia previst cedir a les comunitats autònomes i que ara quedarà en mans de l’Administració General de l’Estat.

Tal com ha indicat el ministre d’Hisenda, Arcadi España, els objectius d’estabilitat descartats pel ple amb 176 vots del PP, Vox i Junts donaven un marge de despesa extra a les comunitats autònomes de més de 5.800 milions d’euros fins al 2029, que ara quedaran en mans del govern espanyol.

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