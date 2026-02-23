Pisarello planteja un «front ampli» amb PSC, ERC i CUP per presentar-se junts a les municipals a Barcelona

L'alcaldable de BComú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat aquest dilluns que vol "explorar" la possibilitat de crear un "front ampli" amb el PSC, ERC i la CUP en una candidatura conjunta de forces d'esquerres a les eleccions municipals. Així ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit en què ha defensat "buscar totes les formes de cooperació i entesa" i ha anunciat que començarà una ronda de contactes amb diferents partits i moviments. Sobre aquest "front ampli", Pisarello ha assegurat que també "aspira a parlar" amb l'alcalde, Jaume Collboni, a qui ha demanat que Barcelona sigui la primera ciutat a prohibir les compres especulatives d'habitatge, una de les mesures pactades entre el Govern i els Comuns per als pressupostos.\r\n