El Govern crea una unitat per apropar els ajuntaments a programes i recursos europeus

El departament d'Unió Europea i Acció Exterior posa en marxa una unitat per estimular la implicació local en programes i recursos europeus. Es tracta d'un servei que promourà un acompanyament intensiu en l'elaboració de projectes que puguin rebre fons de gestió directa de la Comissió Europea.
Un equip especialitzat de cinc professionals s'ocuparà d'acompanyar els municipis en el procés per facilitar els tràmits als governs locals en iniciatives susceptibles de rebre fons europeus. Segons ha explicat el conseller d'Acció Exterior Jaume Duch, l'oficina es desplaçarà als ajuntaments que sol·licitin assessorament sobre aquesta qüestió. "Volem que els municipis de Catalunya no perdin possibilitats que haurien de tenir al seu abast", ha remarcat.
Aquesta és una de les accions amb què el Govern busca estimular la implicació dels ens locals en programes europeus, a partir d'un marc de col·laboració estable entre la Generalitat, les diputacions i les associacions municipalistes.
Especial atenció als municipis de menys de 20.000 habitants
La feina de la nova unitat s'allargarà en una prova pilot de tres anys i posarà especial atenció als municipis de menys de 20.000 habitants per millorar el repartiment geogràfic dels projectes finançats. Els cinc professionals que se sumen al departament s'encarregaran d'interpretar les convocatòries i normatives, definir les línies mestres dels projectes, ajudar en la redacció, fer el seguiment de l'execució i avaluar-ne l'impacte.
A més, la seva tasca es complementarà que ja es desenvolupa des de l'administració catalana en relació amb altres fons europeus, com són els FEDER, el Fons Social Europeu Plus, els Next Generation o els fons agraris i de pesca.
La proposta l'ha presentat al Vendrell el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en una visita a la 40a Xatonada del Vendrell. Coincidint amb la festa gastronòmica, s'ha celebrat una nova parada de la iniciativa Pla del Govern al territori per desgranar-lo entre la ciutadania. Duch ha posat èmfasi en el foment de la participació dels ens locals envers les institucions europees per donar a conèixer altres programes d'accés directe a ajudes europees. "Fins ara la participació en aquests programes no ha estat molt gran, probablement també perquè hi ha molts diners que han arribat per la via dels fons regionals, dels fons d'equació o dels fons estructurals. Estem parlant d'ampliar l'horitzó i que si hi ha altres possibilitats a Brussel·les, que hi són, que nosaltres siguem presents", ha asseverat en una atenció a mitjans.
En el marc del Pla Brussel·les, el Govern també impulsarà altres mesures amb l'objectiu d'acostar el projecte europeu mitjançant col·laboracions amb l'administració local per organitzar actes, així com promoure la participació del jovent en assumptes europeus o l'agermanament entre municipis europeus per afavorir la cooperació institucional. En el cas d'associacions municipalistes, la delegació del Govern davant la Unió Europea col·laborarà per fer el seguiment d'iniciatives legislatives amb impacte a Catalunya.