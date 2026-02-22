ERC s’obre a sancionar l’ús del burca però rebutja fórmules punitivistes

ERC comparteix la necessitat de regular l’ús del burca i del nicab als espais públics, però defuig de cap mesura punitivista. La formació d’Oriol Junqueras considera que aquest tipus de vels “atempten contra la dignitat de les dones que es veuen obligades a dur-lo per poder sortir al carrer”.
Es tracta, afegeixen, d’una qüestió de drets fonamentals, i per aquest motiu els republicans s’obren a debatre la possibilitat de prohibir-ne l’ús, en la línia de la proposició de Llei que Junts ha registrat al Congrés. En tot cas, rebutgen que la prohibició s’estableixi mitjançant sancions de caràcter econòmic o bé que es tipifiqui al Codi Penal.
L’objectiu de la formació és trobar mecanismes que desincentivin l’ús del vel integral per vies alternatives, com per exemple l’obligació de fer treballs en benefici de la comunitat per afavorir la integració.
Es tracta, apunten fonts de la direcció, d’evitar vies contraproduents que acabin provocant la reclusió a la llar de les dones a qui es pretén alliberar de la invisibilització que suposa el vel integral.
ERC encara no sap com actuarà
ERC encara no ha decidit per quina via defensarà aquesta postura ni si presentarà esmenes a la proposició de Llei que Junts té registrada al Congrés. Però Calàbria comparteix el criteri que el portaveu dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, va expressar a l’acte de dimecres a la Sala Galileo Galilei de Madrid, al costat del diputat de Més Madrid Enrique Delgado.
En el marc del debat sobre la prohibició, Rufián va mostrar la seva oposició frontal al burca i la necessitat d’actuar per combatre’l. “El burca és una salvatjada, i si som una esquerra laica de veritat no podem permetre que s’invisibilitzi les dones d’aquesta manera. I és igual que només hi hagi 500 dones en aquest país amb burca, és una salvatjada i no pot ser”.
Previsiblement, la presa en consideració de la proposició de llei de Junts es debatrà i votarà al ple del Congrés dels Diputats a finals de març. El text -que Junts va registrar dimarts després de rebutjar una iniciativa de Vox en la mateixa direcció- estableix la prohibició del burca i el nicab als espais públics.
A més, preveu delegar a la Generalitat de Catalunya competències executives en matèria de seguretat ciutadana, control de fronteres i emissió de documents d’identificació com el DNI, el passaport o el NIE, a l’empara dels articles 149 i 150.2 de la Constitució.