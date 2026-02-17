Junts evita sumar els seus vots al PP i a Vox per prohibir el burca

"Ni burca ni Vox". Aquest és un dels arguments que ha esgrimit aquest dimarts Junts a l'hora de fer públic que votarà en contra de la proposició de Vox per prohibir el burca en espais públics, un plantejament que ja comptava amb el suport del PP. D'aquesta manera, la formació que lidera Míriam Nogueras a Madrid evitarà sumar els seus vots als de la dreta i l'extrema dreta, i tombarà una mesura que sempre genera polèmica al Congrés dels Diputats. Junts també ha assenyalat que presentarà una proposta pròpia per prohibir el burca i el vel integral i, de passada, per promoure una delegació de competències en matèria de seguretat i d'identificació de persones per tal que ho gestioni la Generalitat.
Què ha argumentat el partit liderat per Carles Puigdemont per tombar la proposta? "Diem no al burca perquè és opressió i perquè la llibertat i la seguretat de les dones no es negocien. Diem no al feixisme de Vox, al populisme i al fals bonisme de les esquerres", ha informat Junts. També ha posat de manifest que, venint de l'extrema dreta, el plantejament no pot tenir el seu suport. "No hem votat mai cap proposta de Vox al Congrés dels Diputats. És un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra els drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya", ha apuntat la formació de Nogueras en un comunicat. Sense els vots de Junts, la proposta no tirarà endavant.
La primavera de l'any passat, Junts va proposar prohibir l'ús de qualsevol vel en escoles i instituts -en l'educació obligatòria- i del vel islàmic integral -com el burca- a Catalunya "per raons de discriminació de gènere i seguretat". "El més prudent és prohibir per evitar situacions de discriminació de gènere", sostenia la formació en aquell moment. Junts emmarcava les seves propostes en la "protecció de la infància" i en la no-discriminació per raó de gènere. Preguntat per si prohibir les menors que puguin portar el vel a l'escola xoca amb el dret de llibertat religiosa, el partit argumentava que no es pot saber si la nena "està pressionada o induïda" per prendre una o altra decisió.