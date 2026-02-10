Junts planteja «reordenar» el sistema d'ajudes per fomentar «l'autonomia i no la dependència»

El ple del Parlament d'aquesta setmana és d'especial rellevància per a Junts. La formació independentista porta a debat un ple monogràfic sobre l'ascensor social en què plantejaran "reordenar" el sistema d'ajuts i subsidis perquè es fomenti "l'autonomia i no la dependència". Així s'expressa en un dels 15 punts que Junts portarà a votació del ple amb la voluntat d'obtenir el suport majoritari dels grups. "La voluntat és que no es pugui viure d'un subsidi", ha dit Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts, en roda de premsa al Parlament. Més enllà de la política d'ajudes, els juntaires també plantejaran que la cambra es posicioni a favor del concert econòmic -malgrat que ja s'ha tombat en repetides ocasions- i del traspàs de competències d'immigració -que ja va rebre l'aval al debat de política general-.
Junts emmarca la "reordenació" del model d'ajudes en la recuperació del valor de la "cultura de l'esforç" i que aquesta es tradueixi en oportunitats reals d'ascens social. "Aconseguir que qui s'esforça, es forma, treballa i emprèn ha de poder progressar, construir el seu futur i viure millor que les generacions anteriors", resa la proposta. Al mateix temps, per fomentar la "cultura del treball i de l'esforç" com a via per ascendir socialment, Junts demana al Govern que "reordeni" aquest sistema d'ajuts prioritzant l'activació laboral. En aquest sentit, la formació planteja que les prestacions per a persones capacitades per treballar siguin "temporals" i vinculades a "la formació i la inserció efectiva".
"Els ajuts han d'esdevenir instruments d'autonomia i no de dependència", conclou el text, que demana coordinar les polítiques de retorn al mercat laboral amb la renda garantida de ciutadania. Vergés sí que ha volgut desvincular aquest canvi del sistema d'ajudes de l'arribada de la immigració. "El problema no és la immigració, sinó com la gestionem", ha dit el portaveu parlamentari de Junts. En aquest sentit, el dirigent independentista ha reclamat al Govern "dissenyar" el país i entendre "quants hem de ser" i quins són els perfils necessaris per aconseguir aquesta economia de valor afegit. Més enllà de la carpeta dels ajuts, Junts portarà al ple monogràfic sobre l'ascensor social el traspàs de competències en immigració, infraestructures de mobilitat, pensions i salari mínim, així com el concert econòmic.
Vergés ha defensat que cal "convertir el cercle viciós" en l'àmbit econòmic i social en "virtuós" i ha defensat que cal garantir un sistema de "treball garantit" i no un de "subsidi garantit". La formació considera que el contracte social "està trencat" i l'ascensor social "està avariat" i situa gran part de la responsabilitat en l'infrafinançament de l'Estat. Junts creu que l'administració catalana no té els recursos necessaris per invertir en polítiques que alimentin el model de valor afegit i tampoc per tenir uns serveis públics de qualitat. En la carpeta dels impostos, Junts també intentarà que el Parlament es posicioni a favor de mesures per a la rebaixa fiscal, com la reducció del tram autonòmic de l'IRPF o la bonificació del 99% de l'impost de successions, fet que en la pràctica suposaria la seva supressió.